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  • Sport24: Карпов готов сыграть с «Крыльями Советов», участие Влашича под вопросом

Sport24: Карпов готов сыграть с «Крыльями Советов», участие Влашича под вопросом

20 ноября 2019, 18:50
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По информации Sport24, защитник ЦСКА Вадим Карпов сможет принять участие в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Карпов получил сотрясение мозга в товарищеской встрече с ростовским СКА (5:1). В среду он занимался в общей группе.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший повреждение в матче за сборную Хорватии, может не сыграть с самарцами. Решение о его участии в матче будет принято в день игры, 24 ноября.

Влашич получил травму в товарищеском матче с Грузией

«Все хорошо, жить буду». Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче с ростовским СКА



Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Влашич Никола Карпов Вадим
Комментарии (1)
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АКС-74У
1574342075
Так нечестно, московский Карпов может сыграть, а самарский - нет! ((
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