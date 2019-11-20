Sport24: Карпов готов сыграть с «Крыльями Советов», участие Влашича под вопросом

По информации Sport24, защитник ЦСКА Вадим Карпов сможет принять участие в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Карпов получил сотрясение мозга в товарищеской встрече с ростовским СКА (5:1). В среду он занимался в общей группе.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший повреждение в матче за сборную Хорватии, может не сыграть с самарцами. Решение о его участии в матче будет принято в день игры, 24 ноября.

Влашич получил травму в товарищеском матче с Грузией

«Все хорошо, жить буду». Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче с ростовским СКА





