ФАН: Кралом интересуются клубы из Англии и Германии. «Спартак» готов продать чеха за 20 миллионов

«Спартак» может продать чешского полузащитника Алекса Крала, сообщает ФАН.
К 21-летнему футболисту проявляют предметный интерес несколько клубов из Германии и Англии. «Спартак» готов отпустить хавбека, если по нему поступит конкретное предложение, москвичи оценили игрока в 20 миллионов евро.
- 21-летний Крал оценивается на Transfermarkt в 6 миллионов евро, но «Спартак» заплатил в два раза больше.
- Чех в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
- «Спартак» в таблице чемпионата России идет шестым.
Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»
Источник: ФАН
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