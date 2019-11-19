ФАН: Кралом интересуются клубы из Англии и Германии. «Спартак» готов продать чеха за 20 миллионов

«Спартак» может продать чешского полузащитника Алекса Крала, сообщает ФАН.

К 21-летнему футболисту проявляют предметный интерес несколько клубов из Германии и Англии. «Спартак» готов отпустить хавбека, если по нему поступит конкретное предложение, москвичи оценили игрока в 20 миллионов евро.

21-летний Крал оценивается на Transfermarkt в 6 миллионов евро, но «Спартак» заплатил в два раза больше.

Чех в сезоне РПЛ провел шесть матчей.

«Спартак» в таблице чемпионата России идет шестым.

Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»