Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФАН: Кралом интересуются клубы из Англии и Германии. «Спартак» готов продать чеха за 20 миллионов

ФАН: Кралом интересуются клубы из Англии и Германии. «Спартак» готов продать чеха за 20 миллионов

19 ноября 2019, 12:28
25

«Спартак» может продать чешского полузащитника Алекса Крала, сообщает ФАН.

К 21-летнему футболисту проявляют предметный интерес несколько клубов из Германии и Англии. «Спартак» готов отпустить хавбека, если по нему поступит конкретное предложение, москвичи оценили игрока в 20 миллионов евро.

  • 21-летний Крал оценивается на Transfermarkt в 6 миллионов евро, но «Спартак» заплатил в два раза больше.
  • Чех в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
  • «Спартак» в таблице чемпионата России идет шестым.

Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Спартак Крал Алекс
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1574155902
Что за тухлый вброс? Его бы даже зенит с паспортом за 20не купил бы... Разве что только рублей
Ответить
ilichkadr
1574156814
Ещё не успел испугаться в Спартаке, как тут же в готовности его продать? Это новация от Цорна или очередной бред сивой кобылы от ФАНа?
Ответить
ola1a
1574157060
очень смешно, хорошая шутеечка
Ответить
ivanthebest
1574157491
Для клубов из АПЛ за 30 лямов. Будет норм) Вообще, это выглядит весьма реальным вариантом. Парню 21 год, фактурный, вдул англичанам уже, будет играть на евро в основе интересной сборной. Поэтому такой переход выглядит логичным. Да он достаточно топорен и угловат, но для опорника самое оно. В АПЛ точно не затеряется. За куда большие брёвна клубы из АПЛ платили 40+ мультов.
Ответить
vka1970
1574161733
Интерес по ходу действительно присутствует, но Спартак в данный момент хочет перестраховаться и называет сумму, которую за него на данном этапе ни кто платить не будут.Или заплатит какой нибудь "Абромович" условный.Ну а дальше как бог на душу положет.Будет прогрессировать и феерить в Европе, цена несомненно повысится, ну а нет, так нет.
Ответить
Frankfurt Am Main
1574163919
С такими темпоми летом и Ларссон лямов за 15 можно продать,и тогда Цорн взорвёт мозг Федуна, и будет на руках носить!
Ответить
Gek Dement
1574164652
На органы? Не, хотел бы кто купить купили бы еще летом гораздо дешевле. В Спартаке он себя никак особенно не показал чтобы так резко стали его хотеть.
Ответить
Старикан
1574170701
Ну пока это выглядит больше фантастически...если только в Англии и Германии не смотрят на игры Спартака....
Ответить
JTherry
1574186900
не пойму, как ФАН такие умозаключения делает: Крал - за 20, Чалов - за 29, Миранчуки - за 100 млн.евро? откуда цифры берутся: высасывают из пальца или с потолка, как обычно? кто с ними делится информацией: прям, из Эвертона звонят в ФАН напрямую, минуя клуб и игрока...))) больше всего смешно, что инфу публикует питерское интернет-издание по сплетням)))
Ответить
maygli
1574250171
Но в сборной он хорошо играет...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+