Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    ФАН: Кралом интересуются клубы из Англии и Германии. «Спартак» готов продать чеха за 20 миллионов

    «Спартак» может продать чешского полузащитника Алекса Крала, сообщает ФАН.

    К 21-летнему футболисту проявляют предметный интерес несколько клубов из Германии и Англии. «Спартак» готов отпустить хавбека, если по нему поступит конкретное предложение, москвичи оценили игрока в 20 миллионов евро.

    • 21-летний Крал оценивается на Transfermarkt в 6 миллионов евро, но «Спартак» заплатил в два раза больше.
    • Чех в сезоне РПЛ провел шесть матчей.
    • «Спартак» в таблице чемпионата России идет шестым.

    Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21739

      gol_kak_sokol 17 минут назад

      Фэйк 100%, как всегда из этой помойки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      ivanthebest 1 час назад

      Для клубов из АПЛ за 30 лямов. Будет норм) Вообще, это выглядит весьма реальным вариантом. Парню 21 год, фактурный, вдул англичанам уже, будет играть на евро в основе интересной сборной. Поэтому такой переход выглядит логичным. Да он достаточно топорен и угловат, но для опорника самое оно. В АПЛ точно не затеряется.

      За куда большие брёвна клубы из АПЛ платили 40+ мультов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      ola1a 1 час назад

      очень смешно, хорошая шутеечка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5153

      ilichkadr 1 час назад

      Ещё не успел испугаться в Спартаке, как тут же в готовности его продать? Это новация от Цорна или очередной бред сивой кобылы от ФАНа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1848

      Борат 1 час назад

      крал это феномен! так не прогрессировал даже месси и рональда!
      ещё года не прошло, а он ценник с трёх копеек до 20 лямов поднял!
      реально кандидат на золотой мяч 2022, спартаку надо оставить его у себя!
      вот умора!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11444

      sssrspartak > Борат 31 минуту назад

      КАК ВСЕГДА ВУМНЫЕ ВЕШШИ !МАЛАДЭЦ!А В ШКОЛЕ ТЫ КАК?ОТЛИЧНИК?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +756

      LOKOfanatik19 > Борат 21 минуту назад

      С трех копеек, ты на этой планете живешь, Спартак за него более 10 лямов отстегнул.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11444

      sssrspartak > sssrspartak 10 минут назад

      ДА ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ ТРУСЛИВЫЙ ПАРНИШКА ИЛИ ТОЛЬКО НА ПАКОСТИ ГОРАЗД ИЛИ КАК АЛАРМ ,КАК ПОПКА ПОВТОРЯТЬ ПРО СПАРТАК!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8872

      DeStar > LOKOfanatik19 8 минут назад

      наверное он имеет ввиду, что цена крала 6 лямов была, а спартак так 12 а теперь хочет продать за 20. Вот за пол года с 6 лямов за 20, по сути)а спартак платить может хоть 100 лямов за лейс сыром, но это не значит что теперь все чипсы лейз станут 100 лямов для всех стоить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      InterMilLano1908 1 час назад

      Что за тухлый вброс? Его бы даже зенит с паспортом за 20не купил бы... Разве что только рублей

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74501
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru