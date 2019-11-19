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    Самарская область сократит финансирование «Крыльям Советов»

    Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов сообщил, что бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2020/21 составит около 1,6 миллиарда рублей, но половина средств будет получено от частных спонсоров.

    «Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров. Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить финансовую нагрузку на область. Задача для нас на следующий год – достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую – частные партнеры.

    В этом сезоне у «Крыльев» были разные игры по результату и качеству футбола, но независимо от уровня соперника команда всегда боролась до конца. Точнее, даже дралась. После массовой потасовки в концовке недавней встречи с «Оренбургом» (1:0) такое определение вполне уместно.

    Перед тренерским штабом и футболистами стоит задача закрепиться в середине таблицы, но пару туров назад мы были вообще в первой шестерке. И если «Крылья» проявят амбиции и добьются большего, все будут только рады. Но с нашими бюджетными возможностями и место в середине – хороший результат», – заявил Фетисов.

    • «Крылья» в этом розыгрыше РПЛ занимают 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: «Известия»

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    19.11.2019 07:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18025

      paracetamol 19 ноября 2019, 18:17

      1,6 миллиарда рублей - неплохие бабки.

      0
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      Рейтинг: +848

      АКМ-74У > paracetamol 21 ноября 2019, 15:57

      Это смотря для кого.

      0
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      Рейтинг: +12141

      BRO_football 19 ноября 2019, 12:16

      Продавайте Соболева и хотя бы четверть годового бюджета уже отобьёте.

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 ноября 2019, 09:57

      Нужно вообще запретить тратить деньги из госбюджета и из средств госкорпораций на профессиональные клубы. Зарплата игроков должна быть не выше 1 млн. рублей в месяц!!! А деньги нужно направить на развитие детских школ.

      4
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      ...
      Рейтинг: +848

      АКМ-74У > Fan Loko mik 21 ноября 2019, 15:56

      Точно, предложи начать этот процесс с Локомотива!

      0
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