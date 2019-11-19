Самарская область сократит финансирование «Крыльям Советов»

Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов сообщил, что бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2020/21 составит около 1,6 миллиарда рублей, но половина средств будет получено от частных спонсоров.

«Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров. Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить финансовую нагрузку на область. Задача для нас на следующий год – достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую – частные партнеры.

В этом сезоне у «Крыльев» были разные игры по результату и качеству футбола, но независимо от уровня соперника команда всегда боролась до конца. Точнее, даже дралась. После массовой потасовки в концовке недавней встречи с «Оренбургом» (1:0) такое определение вполне уместно.

Перед тренерским штабом и футболистами стоит задача закрепиться в середине таблицы, но пару туров назад мы были вообще в первой шестерке. И если «Крылья» проявят амбиции и добьются большего, все будут только рады. Но с нашими бюджетными возможностями и место в середине – хороший результат», – заявил Фетисов.