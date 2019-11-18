«Все хорошо, жить буду». Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче с ростовским СКА

Если чувство юмора не пропала, значит все нормально
Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свое состояние после товарищеского матча с ростовским СКА (5:1).
«Все хорошо, жить буду. Сотрясение, где-то неделю буду восстанавливаться», – сказал Карпов.
- Карпов покинул поле на 65-й минуте матча после столкновения с футболистом СКА. Защитнику ЦСКА замотали голову бинтом.
- В этом сезоне РПЛ 17-летний игрок провел пять матчей.
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль