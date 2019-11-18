«Все хорошо, жить буду». Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче с ростовским СКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свое состояние после товарищеского матча с ростовским СКА (5:1).

«Все хорошо, жить буду. Сотрясение, где-то неделю буду восстанавливаться», – сказал Карпов.

Карпов покинул поле на 65-й минуте матча после столкновения с футболистом СКА. Защитнику ЦСКА замотали голову бинтом.

В этом сезоне РПЛ 17-летний игрок провел пять матчей.

Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль



