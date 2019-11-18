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    «Все хорошо, жить буду». Защитник ЦСКА Карпов получил сотрясение мозга в товарищеском матче с ростовским СКА

    Защитник ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал свое состояние после товарищеского матча с ростовским СКА (5:1).

    «Все хорошо, жить буду. Сотрясение, где-то неделю буду восстанавливаться», – сказал Карпов.

    • Карпов покинул поле на 65-й минуте матча после столкновения с футболистом СКА. Защитнику ЦСКА замотали голову бинтом.
    • В этом сезоне РПЛ 17-летний игрок провел пять матчей.

    Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль


    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Decorhome 1 час назад

      Если чувство юмора не пропала, значит все нормально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11440

      sssrspartak 2 часа назад

      здоровья парню!да уж!это ваще!только бы без последствий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12581

      bset 2 часа назад

      Обидно так вылетать. Финишная прямая этого года, есть шансы еще сильнее в основе закрепиться.

      1
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