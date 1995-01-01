Отбор молодежного Евро-2021. Сборная России благодаря Дивееву и Умярову победила латышей и возглавила группу

Дивеев топ, парню 19, а играет уже очень прилично для ЦЗ... Надеюсь на Евро будет в основе сборной
В матче пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2021-го года для игроков не старше 21-го года сборная России победила Латвию. Решающий гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Еще один мяч записал на свой счет полузащитник Наиль Умяров. Россияне возглавили группу, а Латвия идет последней.
Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5. 5-й тур
Россия – Латвия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Дивеев, 9; 2:0 – Умяров, 65.