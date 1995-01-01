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    Отбор молодежного Евро-2021. Сборная России благодаря Дивееву и Умярову победила латышей и возглавила группу

    В матче пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2021-го года для игроков не старше 21-го года сборная России победила Латвию. Решающий гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

    Еще один мяч записал на свой счет полузащитник Наиль Умяров. Россияне возглавили группу, а Латвия идет последней.

    Отбор молодежного Евро-2021. Группа 5. 5-й тур

    Россия – Латвия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дивеев, 9; 2:0 – Умяров, 65.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2953

      InterMilLano1908 6 минут назад

      Дивеев топ, парню 19, а играет уже очень прилично для ЦЗ... Надеюсь на Евро будет в основе сборной

      0
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      Рейтинг: +5116

      ilichkadr 12 минут назад

      Молодца!

      0
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      Рейтинг: +81

      CooL1 14 минут назад

      Состав сборной бы хоть написали ради приличия, понимаю конечно что лень но все же....)

      1
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      Рейтинг: +1669

      Фан666 43 минуты назад

      Может хоть раз на евро попадут

      0
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      Рейтинг: +35083

      portero 43 минуты назад

      возглавила группу потому что больше других сыграли, трудно там будет, всё впереди еще .

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      Рейтинг: +35083

      portero 49 минут назад

      с победой наших, игра конечно оставляет желать лучшего.
      очень предсказуем Шапи, его смещения под удар спокойно перекрывают , а он упрямо прет не видя партнеров..... изредко пас дает.

      1
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      Рейтинг: +1700

      Томик > portero 8 минут назад

      Да что с них возьмёшь Мирзов, Шапи, Бакаев - ничего нового - всегда одно и то же.

      1
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      Рейтинг: +7540

      Skull_Boy 1 час назад

      Пора Дивеева в основной сборной пробывать, а то Семенов, как бомба в огороде и не знаешь когда рванет

      4
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      Рейтинг: +313

      КрымForever 1 час назад

      Скромненько, но со вкусом. С победой молодежку!

      5
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