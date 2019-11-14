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    «Доброе утро». Тиль заговорил на русском без акцента

    Голландский хавбек «Спартака» Гус Тиль достиг прогресса в изучении русского языка.

    Тиль сказал фразу «Доброе утро» без акцента, проходя мимо оператора «Спартака».

    • В этом сезоне Тиль провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
    • 21-летний голландец перешел в «Спартак» в начале августа.

    «Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба


    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9913

      vka1970 9 минут назад

      Еле заметный как у прибалтов акцент всё таки слышится, но всё равно это очень прилично.Теперь бы ещё и на поле доказал свою проф пригодность, совсем бы здорово было.

      1
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      Рейтинг: +117

      Ушат Помоев 20 минут назад

      Лучше бы заиграл!

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