«Доброе утро». Тиль заговорил на русском без акцента

Еле заметный как у прибалтов акцент всё таки слышится, но всё равно это очень прилично.Теперь бы ещё и на поле доказал свою проф пригодность, совсем бы здорово было.
Голландский хавбек «Спартака» Гус Тиль достиг прогресса в изучении русского языка.
Тиль сказал фразу «Доброе утро» без акцента, проходя мимо оператора «Спартака».
- В этом сезоне Тиль провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
- 21-летний голландец перешел в «Спартак» в начале августа.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 14, 2019
«Спартак» объявил о переходе Тиля. Это рекордный трансфер в истории клуба