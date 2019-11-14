«Манчестер Сити» пожаловался на арбитра матча с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» подал жалобу на арбитра Майкла Оливера, который обслуживал матч 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

По информации Daily Mail, клуб обратился за разъяснениями отдельных решений судейской бригады к главе Совета профессиональных судей Англии Майку Райли.

Представители «Сити» считают, что Оливер не назначил два пенальти в ворота «Ливерпуля» за игру рукой.

При этом в одном из случаев отсутствие свистка рефери привело к ответной атаке и голу Фабиньо.

В итоге «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и оторвался от соперника в турнирной таблице Премьер-лиги на девять очков.

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