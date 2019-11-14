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  • «Манчестер Сити» пожаловался на арбитра матча с «Ливерпулем»

«Манчестер Сити» пожаловался на арбитра матча с «Ливерпулем»

14 ноября 2019, 11:40
5

«Манчестер Сити» подал жалобу на арбитра Майкла Оливера, который обслуживал матч 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

По информации Daily Mail, клуб обратился за разъяснениями отдельных решений судейской бригады к главе Совета профессиональных судей Англии Майку Райли.

Представители «Сити» считают, что Оливер не назначил два пенальти в ворота «Ливерпуля» за игру рукой.

При этом в одном из случаев отсутствие свистка рефери привело к ответной атаке и голу Фабиньо.

В итоге «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и оторвался от соперника в турнирной таблице Премьер-лиги на девять очков.

Домашнее доминирование «Ливерпуля» и худший старт Гвардиолы в АПЛ

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Райли Майк Оливер Майкл
Комментарии (5)
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Ушат Помоев
1573721658
После драки кулаками не машут!))
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Psih86
1573724479
Были спорные моменты, но уже игра прошла и надо двигаться дальше, не хер ныть ни чего не изменишь.
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JackBruce
1573725823
А чего жаловаться? В угол судью поставят? Моменты не совсем стопроцентные... Плюс при голе МанСити был незащитанный штраф против Фабиньо!
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dinar7777dinar
1573732682
1 пенальт был стопроцентный когда трент не успел попасть по мячу и попал по ноге стерляди сбив его. но и это не спасло бы сити. матч провал !!
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petr69
1573734136
Ливерпуль заслуженно победил, нужно делать акцент на ЛЧ
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