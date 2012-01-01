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    «Манчестер Сити» пожаловался на арбитра матча с «Ливерпулем»

    «Манчестер Сити» подал жалобу на арбитра Майкла Оливера, который обслуживал матч 12-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    По информации Daily Mail, клуб обратился за разъяснениями отдельных решений судейской бригады к главе Совета профессиональных судей Англии Майку Райли.

    Представители «Сити» считают, что Оливер не назначил два пенальти в ворота «Ливерпуля» за игру рукой.

    При этом в одном из случаев отсутствие свистка рефери привело к ответной атаке и голу Фабиньо.

    В итоге «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и оторвался от соперника в турнирной таблице Премьер-лиги на девять очков.

    Домашнее доминирование «Ливерпуля» и худший старт Гвардиолы в АПЛ

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +776

      Psih86 21 минуту назад

      Были спорные моменты, но уже игра прошла и надо двигаться дальше, не хер ныть ни чего не изменишь.

      0
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      Рейтинг: +92

      Ушат Помоев 1 час назад

      После драки кулаками не машут!))

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