Уткин: «В народе Семина считают пьющим человеком. Это и близко не так: он – повернутый ЗОЖник»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не злоупотребляет спиртные напитки, сообщил видеоблогер Василий Уткин. Специалист ведет здоровый образ жизни (ЗОЖ).

«Широкие народные массы считают Семина пьющим человеком на основании того, что у него своеобразное лицо. Это вообще не так и близко. Юрий Палыч Семн – ЗОЖник, повернутый ЗОЖник. Много лет он почти не ест мясо – ест рыбу», – сказал Уткин.