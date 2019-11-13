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  • Уткин: «В народе Семина считают пьющим человеком. Это и близко не так: он – повернутый ЗОЖник»

Уткин: «В народе Семина считают пьющим человеком. Это и близко не так: он – повернутый ЗОЖник»

13 ноября 2019, 09:50
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не злоупотребляет спиртные напитки, сообщил видеоблогер Василий Уткин. Специалист ведет здоровый образ жизни (ЗОЖ).

«Широкие народные массы считают Семина пьющим человеком на основании того, что у него своеобразное лицо. Это вообще не так и близко. Юрий Палыч Семн – ЗОЖник, повернутый ЗОЖник. Много лет он почти не ест мясо – ест рыбу», – сказал Уткин.

  • «Локомотив» под руководством 72-летнего Семина идет в РПЛ вторым.
  • В группе Лиги чемпионов команда занимает третье место.
  • Семин тренирует с 1982-го года.

Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (17)
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mihail200606
1573628747
Спасибо за информацию.. Я тоже так думал))
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Давид59
1573632307
Своеобразнее, чем твоё лицо Вася, в жизни не встречал
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anjaneri
1573635218
Я лично тоже народ, и никогда не думал, что дядюшка Сэм алкаш, и думать так , считаю кощунством.
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general.lizyukov
1573636125
Отзлоупотреблял уже своё, цистерна кончилась. Какое вообще дело? Он что, бухой на колесо самолёта мочится или оркестром дирижирует? Реднапп так просто не скрывает, что не прочь пивка хватануть. Хочет - пусть пьёт.
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S.K.V.
1573640698
Семин не пьет (ЗОЖ) , Уткин не ест (диета) кто в это поверит....
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Muhametshin
1573651408
Пусть хоть кокс нюхает главное чтобы результат был.
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koli4ka
1573652612
В народе Василия Уткина считают повернутым ЗОЖником.Это и блтзко не так;он сильно пьющий человек.
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Plyash
1573675874
Кто не курит и не пьёт,тот здоровенький умрёт. Старо как мир,но работает.
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edw7777
1573681625
Мне без разницы... Важнее, что тренер один из лучших в стране.
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