Азмун в Туле забил 300-й гол сезона РПЛ, выведя «Зенит» вперед

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА. На 64-й минуте гостей вывел вперед иранский форвард Сердар Азмун.

Это 300-й гол в сезоне РПЛ. В случае победы в Туле «Зенит» оторвется от второго места в таблице на шесть очков.