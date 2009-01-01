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    Азмун в Туле забил 300-й гол сезона РПЛ, выведя «Зенит» вперед

    В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА. На 64-й минуте гостей вывел вперед иранский форвард Сердар Азмун.

    Это 300-й гол в сезоне РПЛ. В случае победы в Туле «Зенит» оторвется от второго места в таблице на шесть очков.

    • Азмун в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч.
    • На счету игрока в нынешнем чемпионате России пять голов, шесть результативных пасов.
    • Азмун пополнил «Зенит» зимой.

    Источник: Rutube

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1946

      knikos 2 минуты назад

      Блин , 5 голов в чемпе , а могло бы быть 15! Для напа такого уровня , тем более с таким множеством моментов - мало !

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