Азмун в Туле забил 300-й гол сезона РПЛ, выведя «Зенит» вперед

Блин , 5 голов в чемпе , а могло бы быть 15! Для напа такого уровня , тем более с таким множеством моментов - мало !
В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА. На 64-й минуте гостей вывел вперед иранский форвард Сердар Азмун.
Это 300-й гол в сезоне РПЛ. В случае победы в Туле «Зенит» оторвется от второго места в таблице на шесть очков.
- Азмун в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч.
- На счету игрока в нынешнем чемпионате России пять голов, шесть результативных пасов.
- Азмун пополнил «Зенит» зимой.