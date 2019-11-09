Бакаев: «Я еще не лидер «Спартака». Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не считает себя лидером, сказал он в интервью телеканалу «Матч Премьер». В матче 16 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) хавбек забил один из голов.

– Ты уже лидер «Спартака» в атаке?

– Еще нет.

– Еще нет? А когда будешь?

– Не знаю, еще много работы предстоит. Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать. Надеюсь, болельщики признают.