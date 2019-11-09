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  • Бакаев: «Я еще не лидер «Спартака». Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать»

Бакаев: «Я еще не лидер «Спартака». Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать»

9 ноября 2019, 21:44
11

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не считает себя лидером, сказал он в интервью телеканалу «Матч Премьер». В матче 16 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) хавбек забил один из голов.

– Ты уже лидер «Спартака» в атаке?

– Еще нет.

– Еще нет? А когда будешь?

– Не знаю, еще много работы предстоит. Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать. Надеюсь, болельщики признают.

  • В последних двух своих матчах в РПЛ Бакаев забил гол и сделал четыре результативные передачи.
  • Хавбек дебютировал в «Спартаке» в 2015 году.
  • Москвичи в РПЛ идут шестыми.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (11)
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спартач 23рус
1573325312
Я очень сильно надеюсь на то что Зелимхан продолжит в том же духе!!!
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vka1970
1573326497
Молодец Зелимхан. Футбольный век короток, потому и надо двигаться от игры к игре и ставить перед собой только большие задачи.Стремись к большему и не получишь меньшего.
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Plyash
1573327695
Не спеши,Зелимхан,играй как играешь,не думай о своей роли в команде,думай об роли команды в твоей судьбе и всё у тебя получится.Ты молодец,уважение тебе полное.
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MDAR
1573329204
Молодец. Делай, что должно и будь как будет.
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Smoking_dog
1573350865
Зачем шумите?пусть спокойно играет в спартаке подольше,но что то мне кажется,что через пару лет Зеля будет уже в европпе лидером атак более топовых клубов
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Диктор
1573355013
Молодец нос не задирает.
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momwig_
1573381198
Надеюсь, ты так и думаешь
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