Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Бакаев: «Я еще не лидер «Спартака». Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев не считает себя лидером, сказал он в интервью телеканалу «Матч Премьер». В матче 16 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) хавбек забил один из голов.

    – Ты уже лидер «Спартака» в атаке?

    – Еще нет.

    – Еще нет? А когда будешь?

    – Не знаю, еще много работы предстоит. Нельзя делать выводы так быстро. Нужно каждую игру, год за годом доказывать. Надеюсь, болельщики признают.

    • В последних двух своих матчах в РПЛ Бакаев забил гол и сделал четыре результативные передачи.
    • Хавбек дебютировал в «Спартаке» в 2015 году.
    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +780

      playsh 11 минут назад

      Не спеши,Зелимхан,играй как играешь,не думай о своей роли в команде,думай об роли команды в твоей судьбе и всё у тебя получится.Ты молодец,уважение тебе полное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9741

      vka1970 31 минуту назад

      Молодец Зелимхан.
      Футбольный век короток, потому и надо двигаться от игры к игре и ставить перед собой только большие задачи.Стремись к большему и не получишь меньшего.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1867

      Борат 44 минуты назад

      Какой-то хачик лидер Спартака!

      Во умора!!!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      NEONFOL > Борат 28 минут назад

      куча передач, все атаки через него, лидер да, хачик не хачик, а как никак игрок сборной, россиянин он

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1867

      Борат > NEONFOL 14 минут назад

      Сборная для него лишь возможность подзаработать. Эти чурки типа нурмагомедова даже флаг российский в руки не берут и гимн не знают!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +780

      playsh > Борат 4 минуты назад

      Мудрило,ху..ло, мозгов нет,иди к пед..р....лам.
      Вот Умора,полный рот позора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      спартач 23рус 51 минуту назад

      Я очень сильно надеюсь на то что Зелимхан продолжит в том же духе!!!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru