Бакаев: «Ошибочное впечатление, что мне наплевать на деньги. Они очень важны. Тачки дорогие я тоже хочу»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев полагает, что деньги очень важны в карьере футболиста. Тем не менее, у игрока на первом месте работа.
— Такое ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?
— Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить.
Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.
- Уроженец Ингушетии – воспитанник «Спартака».
- За основную команду Бакаев дебютировал в 2015 году.
- «Спартак» в РПЛ сейчас идет восьмым.
Источник: «Чемпионат»