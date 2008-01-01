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    Бакаев: «Ошибочное впечатление, что мне наплевать на деньги. Они очень важны. Тачки дорогие я тоже хочу»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев полагает, что деньги очень важны в карьере футболиста. Тем не менее, у игрока на первом месте работа.

    — Такое ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?

    — Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить.

    Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.

    • Уроженец Ингушетии – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду Бакаев дебютировал в 2015 году.
    • «Спартак» в РПЛ сейчас идет восьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1383

      starche 18 минут назад

      Молодец, не "вешает лапшу на уши," как многие!

      1
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      Рейтинг: +974

      Etiainen 24 минуты назад

      как и любой чурка - любит всё блестящее

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +747

      MDAR > Etiainen 15 минут назад

      А, что русские не любят все "блестящее"? Посмотри вокруг.....

      1
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      Рейтинг: +1637

      Томик 34 минуты назад

      Это хорошо, конечно, что на деньги не наплевать. По крайней мере говорит о том, что не совсем тупой. Теперь на поле надо это показать.

      4
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      Рейтинг: +1890

      Борат 38 минут назад

      О чём думают футболисты в РФ: Тачки, хаты, золото, коллекции часов, тёлки, клубы, шмотки.

      0
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      Рейтинг: +96

      Spaunn7 > Борат 27 минут назад

      А ты что думаешь что это только в РФ))) Весь мир об этом думает, очнись Вася это планета Земля

      1
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      Рейтинг: +18884

      VVM1964 > Борат 6 минут назад

      Ну не все же заднеприводные , как ты , у которого одна мысль - кто бы еще тебе в очко присунул ))))) Вот уж умора то !!!

      2
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      Рейтинг: +13013

      slavutiq70 46 минут назад

      Странный вопрос,,человек играет не в бедном клубе по нашим меркам,,,,наверное хватает ему,,,,,и с чего вообще взяли что наплевать,,,,,

      4
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