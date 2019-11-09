Бакаев: «Ошибочное впечатление, что мне наплевать на деньги. Они очень важны. Тачки дорогие я тоже хочу»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев полагает, что деньги очень важны в карьере футболиста. Тем не менее, у игрока на первом месте работа.

— Такое ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?

— Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить.

Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.