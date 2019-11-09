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  • Бакаев: «Ошибочное впечатление, что мне наплевать на деньги. Они очень важны. Тачки дорогие я тоже хочу»

Бакаев: «Ошибочное впечатление, что мне наплевать на деньги. Они очень важны. Тачки дорогие я тоже хочу»

9 ноября 2019, 14:38
24

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев полагает, что деньги очень важны в карьере футболиста. Тем не менее, у игрока на первом месте работа.

— Такое ощущение, что тебе вообще наплевать на деньги. Ошибочное впечатление?

— Ошибочное. Скажу, чтобы не соврать: деньги – они очень важны. Я обеспечиваю родителей, родственников. Хочу, чтобы у них был дом, чтобы они могли спокойно жить.

Да и тачки дорогие я тоже хочу. Только нужно в жизни расставлять другие приоритеты. У меня на первом месте футбол.

  • Уроженец Ингушетии – воспитанник «Спартака».
  • За основную команду Бакаев дебютировал в 2015 году.
  • «Спартак» в РПЛ сейчас идет восьмым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (24)
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slavа0508
1573300296
Странный вопрос,,человек играет не в бедном клубе по нашим меркам,,,,наверное хватает ему,,,,,и с чего вообще взяли что наплевать,,,,,
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Томик
1573301008
Это хорошо, конечно, что на деньги не наплевать. По крайней мере говорит о том, что не совсем тупой. Теперь на поле надо это показать.
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Etiainen
1573301651
как и любой чурка - любит всё блестящее
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starche
1573301972
Молодец, не "вешает лапшу на уши," как многие!
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ZENIT*****
1573305403
Москва всех развращает,всё,кто попал туда,живут в другом мире,где деньги решают ВСЁ!!!
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neft44
1573305861
не умное животное
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InterMilLano1908
1573306448
Молодец, кому тут не наплевать на деньги??? А футболист это рискованная профессия тк ты можешь как условный бакаев в Спартаке миллионы получать, а можешь в ФНЛ без образования за 50к до 30-35 лет играть и потом только физруком за 10-20к
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Фан666
1573306461
Там родственников у ингуша целый аул и все тоже хотят тачки и все в Москве уже и поди хотят играть в Спартаке и ведь может и будут, даже дедушка их
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ilichkadr
1573307069
Ещё бы кавказец и без тачки! Это не по-мужски и не по-кавказски.
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Иван Петров 1986
1573307934
Как только начинаются разговоры про деньги, игра отходит на второй план. Беда всех наших игрочишек.
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