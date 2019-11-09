Антон Миранчук: «Когда в форме, легче играть на поле вместе с братом. Мы сильнее, это двойная сила»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что ему легче быть на поле вместе с братом-близнецом Алексеем. Сейчас Антон травмирован.

– А как тебе легче: играть на поле вместе с братом или без него?

– Естественно, когда ты в форме, то с братом. Мы сильнее, 100 процентов. Это двойная сила, так скажем.