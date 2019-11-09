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  • Антон Миранчук: «Когда в форме, легче играть на поле вместе с братом. Мы сильнее, это двойная сила»

Антон Миранчук: «Когда в форме, легче играть на поле вместе с братом. Мы сильнее, это двойная сила»

9 ноября 2019, 13:39
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что ему легче быть на поле вместе с братом-близнецом Алексеем. Сейчас Антон травмирован.

– А как тебе легче: играть на поле вместе с братом или без него?

– Естественно, когда ты в форме, то с братом. Мы сильнее, 100 процентов. Это двойная сила, так скажем.

  • Антон Миранчук в текущем отборочном цикле Евро-2020 провел четыре матча, забил гол, сделал результативный пас.
  • В сезоне РПЛ игрок поучаствовал в восьми играх, дважды отличился.
  • «Локомотив» в чемпионате России идет третьим.

Источник: YouTube-канал «Поедем, ПОЗВЕЗДИМ!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1573296133
Небольшой такой намёк Наполи и Милану. )))
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InterMilLano1908
1573298107
А без формы с братом не играет он там?
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