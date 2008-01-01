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    Антон Миранчук: «Когда в форме, легче играть на поле вместе с братом. Мы сильнее, это двойная сила»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что ему легче быть на поле вместе с братом-близнецом Алексеем. Сейчас Антон травмирован.

    – А как тебе легче: играть на поле вместе с братом или без него?

    – Естественно, когда ты в форме, то с братом. Мы сильнее, 100 процентов. Это двойная сила, так скажем.

    • Антон Миранчук в текущем отборочном цикле Евро-2020 провел четыре матча, забил гол, сделал результативный пас.
    • В сезоне РПЛ игрок поучаствовал в восьми играх, дважды отличился.
    • «Локомотив» в чемпионате России идет третьим.

    Источник: YouTube-канал «Поедем, ПОЗВЕЗДИМ!»

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2870

      InterMilLano1908 1 час назад

      А без формы с братом не играет он там?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14759

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Небольшой такой намёк Наполи и Милану. )))

      0
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