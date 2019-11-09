Антон Миранчук: «Когда в форме, легче играть на поле вместе с братом. Мы сильнее, это двойная сила»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что ему легче быть на поле вместе с братом-близнецом Алексеем. Сейчас Антон травмирован.
– А как тебе легче: играть на поле вместе с братом или без него?
– Естественно, когда ты в форме, то с братом. Мы сильнее, 100 процентов. Это двойная сила, так скажем.
- Антон Миранчук в текущем отборочном цикле Евро-2020 провел четыре матча, забил гол, сделал результативный пас.
- В сезоне РПЛ игрок поучаствовал в восьми играх, дважды отличился.
- «Локомотив» в чемпионате России идет третьим.
Источник: YouTube-канал «Поедем, ПОЗВЕЗДИМ!»