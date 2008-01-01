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    «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в красных майках с белой полосой и белых трусах

    Состоялось предматчевое совещание перед игрой 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Команды определились с формой.

    Москвичи выйдут на матч в красных майках и белых трусах. Фото доступно ниже. Встреча на «Открытие Арене» начнется в 19:00 по Москве,

    • «Крылья Советов» в таблице идут десятыми.
    • «Спартак» занимает восьмое место.
    • Главный тренер самарцев Миодраг Божович из-за дисквалификации не будет присутствовать на скамейке во время игры.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: -5

      NEONFOL 1 час назад

      отсутствие тренера может сильно на крылышках сказаться

      0
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      Рейтинг: +2489

      АртурZaСМ 1 час назад

      С белой полоской ? серьёзно??? такие бездари эти ваши новостники ржу нимАгу)))))

      0
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      Рейтинг: +1529

      koli4ka 1 час назад

      и чё босиком,без гетр и бутсов???

      0
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      Рейтинг: +4063

      paracetamol 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самая свинячья форма, корейка с мясокомбината.

      -6
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      Рейтинг: +406

      ВасяК > paracetamol 2 часа назад

      Какой же здесь неодекват!!! Детсад!!!

      0
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      Рейтинг: +677

      Ceнит > paracetamol 1 час назад

      синит завтра играет

      3
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      Рейтинг: +1670

      Фан666 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы вообще без трусов. Так запомнились бы хоть чем то. А то ждут нас унылые нули

      -5
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