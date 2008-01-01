«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в красных майках с белой полосой и белых трусах

Состоялось предматчевое совещание перед игрой 16 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Команды определились с формой.

Москвичи выйдут на матч в красных майках и белых трусах. Фото доступно ниже. Встреча на «Открытие Арене» начнется в 19:00 по Москве,