«Зенит» может предложить 18 миллионов за Каналеса из «Бетиса»

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес стал трансферной целью «Зенита».
По информации «Невских новостей», 28-летний испанец входит в шорт-лист петербургского клуба, который собирается во время зимнего трансферного окна подписать атакующего хавбека. Всего в списке шесть игроков. Имена остальных кандидатов на усиление состава не указываются.
Сообщается, что «Зенит» оценивает Каналеса в 18 миллионов евро.
- Футболист выступает за «Бетис» с лета 2018 года.
- В его активе девять голов и четыре ассиста в 57 матчах.
- Рыночная стоимость Каналеса – 25 миллионов евро.
Источник: «Невские новости»
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