Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    «Зенит» может предложить 18 миллионов за Каналеса из «Бетиса»

    Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес стал трансферной целью «Зенита».

    По информации «Невских новостей», 28-летний испанец входит в шорт-лист петербургского клуба, который собирается во время зимнего трансферного окна подписать атакующего хавбека. Всего в списке шесть игроков. Имена остальных кандидатов на усиление состава не указываются.

    Сообщается, что «Зенит» оценивает Каналеса в 18 миллионов евро.

    • Футболист выступает за «Бетис» с лета 2018 года.
    • В его активе девять голов и четыре ассиста в 57 матчах.
    • Рыночная стоимость Каналеса – 25 миллионов евро.

    Источник: «Невские новости»

    Информационное агентство, специализируется на новостях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основано в 2013 году.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +633

      Frankfurt Am Main 11 минут назад

      Шо цэ за хлопчик такый???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      gore88 43 минуты назад

      сразу станет любимым игроком Боярского

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru