«Зенит» может предложить 18 миллионов за Каналеса из «Бетиса»

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес стал трансферной целью «Зенита».

По информации «Невских новостей», 28-летний испанец входит в шорт-лист петербургского клуба, который собирается во время зимнего трансферного окна подписать атакующего хавбека. Всего в списке шесть игроков. Имена остальных кандидатов на усиление состава не указываются.

Сообщается, что «Зенит» оценивает Каналеса в 18 миллионов евро.