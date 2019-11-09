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  • «Зенит» может предложить 18 миллионов за Каналеса из «Бетиса»

«Зенит» может предложить 18 миллионов за Каналеса из «Бетиса»

9 ноября 2019, 08:47
18

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес стал трансферной целью «Зенита».

По информации «Невских новостей», 28-летний испанец входит в шорт-лист петербургского клуба, который собирается во время зимнего трансферного окна подписать атакующего хавбека. Всего в списке шесть игроков. Имена остальных кандидатов на усиление состава не указываются.

Сообщается, что «Зенит» оценивает Каналеса в 18 миллионов евро.

  • Футболист выступает за «Бетис» с лета 2018 года.
  • В его активе девять голов и четыре ассиста в 57 матчах.
  • Рыночная стоимость Каналеса – 25 миллионов евро.

Источник: «Невские новости»

Информационное агентство, специализируется на новостях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основано в 2013 году.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Бетис Каналес Серхио
Комментарии (18)
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gore88
1573279345
сразу станет любимым игроком Боярского
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Frankfurt Am Main
1573281297
Шо цэ за хлопчик такый???
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swot1205
1573286662
проблема в том, что в шорт-лист Каналеса бомжи не входят
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policepnz
1573288925
Каналья! Тысяча чертей!)))
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NEONFOL
1573289329
Никто не в курсе, конкурс прогнозов будет ещё?
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Красный май
1573290690
Рыночная стоимость 25 млн, а зенит покупает за 18? Нуну.
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NEONFOL
1573298916
не надоело тратить бабки то на всякую чушь
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Серж 69
1573299432
Да что-то статистика у этой канальи атакующей не особо впечатляющая...Конечно,там И Барса,и Реал с Атлетико,да и много кто ещё,но есть и не столь сильные команды.Зенит может купить любого,но из тех,кто польстится на большие деньги.А кому нужны только деньги,и играть то будет в пол ноги,это было,и не раз уже.Кому же важна репутация и карьера идущая по нарастающей,к нам не поедут,и понять их можно.
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starche
1573302377
Деньги на ветер!
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фанат джигурды
1573314092
Как раз таки Каналеса среди бомжей и не хватает. Да и Боярский обрадуется.
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