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    Обляков: «На несколько голов ЦСКА наиграл в двух матчах с «Ференцварошем»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

    «Неудовлетворительное выступление – одно очко в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас все впереди. Будем делать выводы и работать.

    Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с «Ференцварошем», но в итоге – ноль», – заявил Обляков.

    • ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы.
    • Московский клуб на последнем месте в группе с одним очком.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4305

      Lester84 6 минут назад

      Не знаю насчет голов, а вот Обляков наиграл на посадку на скамейку. Это новая тактика Гончара? Сам перестал говорить про молодую команду - теперь об этом говорят игроки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +166

      vmonomah17 19 минут назад

      Тоже самое можно сказать в отношении Ференцвароша

      0
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