Обляков: «На несколько голов ЦСКА наиграл в двух матчах с «Ференцварошем»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).
«Неудовлетворительное выступление – одно очко в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас все впереди. Будем делать выводы и работать.
Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с «Ференцварошем», но в итоге – ноль», – заявил Обляков.
- ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы.
- Московский клуб на последнем месте в группе с одним очком.
Источник: «Спорт-Экспресс»