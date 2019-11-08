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  • Обляков: «На несколько голов ЦСКА наиграл в двух матчах с «Ференцварошем»

Обляков: «На несколько голов ЦСКА наиграл в двух матчах с «Ференцварошем»

8 ноября 2019, 10:21
7

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

«Неудовлетворительное выступление – одно очко в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас все впереди. Будем делать выводы и работать.

Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с «Ференцварошем», но в итоге – ноль», – заявил Обляков.

  • ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы.
  • Московский клуб на последнем месте в группе с одним очком.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Португалия. Примейра ЦСКА Ференцварош Обляков Иван
Комментарии (7)
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vmonomah17
1573198069
Тоже самое можно сказать в отношении Ференцвароша
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Lester84
1573198869
Не знаю насчет голов, а вот Обляков наиграл на посадку на скамейку. Это новая тактика Гончара? Сам перестал говорить про молодую команду - теперь об этом говорят игроки
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Hansson
1573205626
Обляков наиграл на возвращение в Уфу. Просто нулёвый игрок. Медленный, пас и навес страдают, в отборе играет плохо. На нём фолят и даже не дают карточки фолящим. В общем, бесполезный игрок.
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RotBerg
1573206752
Зато автобусной ничейкой с Зенитом кичатся
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vladimir-7
1573207665
Иван, ты посмотри свою и Ахметова игру со стороны, ничего у вас не получается, найдите свои места на поле, где можете хорошо сыграть и принести максимальную пользу команде.
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Давид59
1573208276
Ваня, ты намекаешь, что пора менять правила: три корнера - пендаль, за красивую игру - лишнее очко и т.д?
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Play
1573215014
А что ж забить забыли?
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