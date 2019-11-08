Обляков: «На несколько голов ЦСКА наиграл в двух матчах с «Ференцварошем»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

«Неудовлетворительное выступление – одно очко в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас все впереди. Будем делать выводы и работать.

Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с «Ференцварошем», но в итоге – ноль», – заявил Обляков.