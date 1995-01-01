«Зенит» – «Лейпциг»: гости открыли счет перед свистком на перерыв

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает на своем поле «Лейпциг» (0:1, перерыв).

За несколько секунд до свистка арбитра на перерыв счет открыл полузащитник «Лейпцига» Диего Демме.

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