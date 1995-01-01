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    «Зенит» – «Лейпциг»: гости открыли счет перед свистком на перерыв

    В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Зенит» принимает на своем поле «Лейпциг» (0:1, перерыв).

    За несколько секунд до свистка арбитра на перерыв счет открыл полузащитник «Лейпцига» Диего Демме.

    Вы можете следить за ходом игры с помощью текстовой трансляции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии158
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      Рейтинг: +1769

      Derzkiy1 29 минут назад

      Ахах как приятно читать комментарии , когда все понимают какой главный говно клуб в стране ... Матч тв включишь такую чушь несут про этот клуб и то что они проигрывают команде которая на трансфер маркет дороже ))) и если они не выйдут из группы это хорошо

      3
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      Рейтинг: +7065

      Вомбат > Derzkiy1 26 минут назад

      Да, вот такой у нас в стране слабый футбол, и раз вам это приятно, значит вы наш юго-западный сосед. Если я угадал, в следующий раз выражайте свои мысли на мове.

      1
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      Рейтинг: +2947

      ljrljr0505 30 минут назад

      Семак еще до игры ее проиграл. И это лидер чемпионата... владение мячом 35%. Где такое видано? ни мысли ни желания. Навесы на Дзюбу уже давно все просчитали.. и его прикрыли. А по-другому у Зенита не получается. А пенальти вроде был...но это не оправдание.

      2
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      Рейтинг: +4494

      ivan-football-fan 30 минут назад

      ...Барселона - Славия?
      Славию...ВОССЛАВЛЮ Я!))

      0
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      Рейтинг: +1748

      anjaneri 32 минуты назад

      Чмырям проще чмыриться...

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      Рейтинг: +4494

      ivan-football-fan 32 минуты назад

      при слове "Зенит"
      сердце щемит...
      Как слышу я "Дзюба",
      мне слышится "с дуба"...
      При фамилии "Жирков"
      слышу я "...и был таков"...
      Ну, и ...собственно "Семак"
      означает, что "НИКАК"...

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      Рейтинг: +594

      kolyma999 32 минуты назад

      Отпбздунитили вилковцев и по делу.Номер первый дерево конченное.Зеня дно пролетает даже мимо ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +46

      Phaust 34 минуты назад

      А тем временем Славия на Камп ноу бьётся с барсой... Обидно что наши калеки забили на болел

      0
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      Рейтинг: +3035

      AtticusFinch 34 минуты назад

      Славия вничью сыграла на Ноу-камп - эти дома сливают не пойми кому!!!Хорошо , хоть что Я на Лейпциг поставил победу за 2, 35 - Изи мани))))

      1
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      Рейтинг: +4494

      ivan-football-fan > AtticusFinch 30 минут назад

      ))+

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      Рейтинг: +7065

      Вомбат > AtticusFinch 27 минут назад

      Не пойми кто - это кто? Вторая по силе, стоимости состава и бюджету команда Бундеслиги, третьей лиги Европы? Хороший не пойми кто. 515 млн стоят игроки основы этого не пойми кого, и 216 млн - игроки Зенита. Шансы не проиграть у Зенита были только при условии недостаточной мотивации не пойми кого. Ну или при большом везении. Везения такой Зенит, конечно, не заслужил. Некоторые игроки, такие как Оздоев, даже не умеют достойно проигрывать. А некоторые, как Ерохин, просто не настроились на игру, иначе не привозили бы такие штрафные. Семаку надо бы поработать воспитателем с этими людьми.

      -1
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      Рейтинг: +3035

      AtticusFinch > Вомбат 25 минут назад

      Я не про Лейпциг говорил а в общем-если до Вас второй вечер подряд не доходит)) У вас туго с соображалкой(без обид) видимо - что касается Лейпцига, посмотрите сколько он продержится выйдя из группы -сольётся в первом же круге в 1-8!

      0
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      Рейтинг: +4494

      ivan-football-fan > Вомбат 20 минут назад

      На воспитателей ...однако...УЧИТЬСЯ НАДО!
      Вы что, полагаете, поиграл сам " в мячик" и "великим психологом" стал?)))
      Вот у нас такие "профи" и страной управляют! Дорвались до бюджета, ракет ядрёных , дубинок и тюрем...и решили, что В ЭКОНОМИКЕ РАБИРАЮТСЯ...

      0
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      Рейтинг: +658

      playsh 35 минут назад

      Как жаль,что ни Гена Орлов у микрофона.С каким бы удовольствием я бы послушал его бред про 0:2.

      5
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      Рейтинг: +22621

      zra78 > playsh 33 минуты назад

      Про шмякал бы что это чёткий тактический ход!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4494

      ivan-football-fan > playsh 29 минут назад

      .А Гена-то...ЖОПОЙ ЧУЯЛ!
      Не подставляется, здыдень....

      1
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      Рейтинг: +122

      Vis-ok 36 минут назад

      Зенит яйцами звенит

      4
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      Рейтинг: +1748

      anjaneri > Vis-ok 34 минуты назад

      Откуда у них яйца??? Разве что куриные

      2
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      Рейтинг: +4494

      ivan-football-fan > Vis-ok 28 минут назад

      то - не яйца, а лишь клоны!
      общем...тупо: МУДОЗВОНЫ...+

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