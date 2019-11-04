«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

В матче 15-го тура РПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

После победы в твиттере туляков появилась фотография из раздевалки.

«Лучшие», – гласит подпись к снимку.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.