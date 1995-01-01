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    Тедеско получил вторую желтую карточку в РПЛ за три матча

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку за споры с арбитром в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

    Для немецкого специалиста это уже второе предупреждение в трех играх чемпионата, в которых он руководил командой.

    «Со скамейки игра видится по-другому, не как с трибуны. Я так видел тот момент, поэтому поспорил с арбитром. Возможно, был не прав, но это мои мнение и эмоции, из-за этого я и оказался в «Спартаке» – тут эмоции через край, а мне это нравится. Знаю, что у меня уже две жeлтые карточки, надо исправляться и быть сдержаннее. Буду исправляться», – сказал Тедеско.

    Согласно регламенту, тренер получает одноматчевую дисквалификацию за четыре желтые карточки.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1888

      Борат 7 минут назад

      обычный физрук-тренеришка !
      стыдно за спартак и нам это нравится !!!

      вот умора !

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      Рейтинг: +1573

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Вот и тренерам карточки показывают, а кто же на место поставит тех продажных дятлов со свистками ?
      Риторический вопрос.

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