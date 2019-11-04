Тедеско получил вторую желтую карточку в РПЛ за три матча

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку за споры с арбитром в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

Для немецкого специалиста это уже второе предупреждение в трех играх чемпионата, в которых он руководил командой.

«Со скамейки игра видится по-другому, не как с трибуны. Я так видел тот момент, поэтому поспорил с арбитром. Возможно, был не прав, но это мои мнение и эмоции, из-за этого я и оказался в «Спартаке» – тут эмоции через край, а мне это нравится. Знаю, что у меня уже две жeлтые карточки, надо исправляться и быть сдержаннее. Буду исправляться», – сказал Тедеско.

Согласно регламенту, тренер получает одноматчевую дисквалификацию за четыре желтые карточки.