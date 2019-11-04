Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тедеско получил вторую желтую карточку в РПЛ за три матча

4 ноября 2019, 23:32
1

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил желтую карточку за споры с арбитром в концовке матча 15-го тура РПЛ против «Арсенала».

Для немецкого специалиста это уже второе предупреждение в трех играх чемпионата, в которых он руководил командой.

«Со скамейки игра видится по-другому, не как с трибуны. Я так видел тот момент, поэтому поспорил с арбитром. Возможно, был не прав, но это мои мнение и эмоции, из-за этого я и оказался в «Спартаке» – тут эмоции через край, а мне это нравится. Знаю, что у меня уже две жeлтые карточки, надо исправляться и быть сдержаннее. Буду исправляться», – сказал Тедеско.

Согласно регламенту, тренер получает одноматчевую дисквалификацию за четыре желтые карточки.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Тедеско Доменико
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1572901169
Ну к 1 декабра постараются 4 карточек напихать
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+