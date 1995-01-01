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    Черевченко: «Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить «Спартаку» еще 2-3 гола»

    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко высказался после победы своей команды над «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ.

    «Ребята выполнили установку, сыграли дисциплинированно. У «Спартака» были очень хорошие моменты, вратарь выручил нас в двух случаях. Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить 2-3 гола на быстрых контратаках», – сказал Черевченко.

    • «Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
    • Для туляков это третья подряд победа в противостоянии с московской командой.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1573

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Тодеско понадеялся , что сможет обыграть Тулу с Мирзовым , Жано , Зобнином и Тилем в составе - не вышло. Слабы они. Информация к размышлению.
      Ну надо их проверить было , надо.
      Играть вторым номером дохера ума не надо.
      у нас 13-14 команд так играют . Поэтому и лучший деревяный Дзюба.

      1
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      Рейтинг: +598

      playsh 26 минут назад

      Ну Черевченко без головы совсем.Выиграл и молодец,молчи в тряпочку гордо,как подобает мужчине.А то ещё 2-3 мяча придумал,придурок.
      Скажи спасибо кривоногому Жано да Ларссону, что простили,чучело слепое.

      2
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      Рейтинг: +1319

      Бриг 31 минуту назад

      Размечтался

      0
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      Рейтинг: +2908

      мы_не_рабы 33 минуты назад

      Не хочется обижать Черевченко и болельщиков Тулы, но..... Арсенал играл от обороны и это принесло свои плоды. Спартак не реализовал свои моменты, которые у него были. Так чего ж ты распетушился? Эйфория нашла? 2-3 гола? Хорошо что сами не пропустили, да и судья испугался удалить Луценко. Обыграть сейчас Спартак - это не сложно. Гораздо сложнее объективно смотреть на вещи и объективно высказываться.

      3
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      Рейтинг: +428

      alarm 36 минут назад

      до сих пор очень стыдно за спартак)

      0
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      Рейтинг: +1095

      Genz 39 минут назад

      Тедеско с дуба рухнул. Поставил лузеров Джано Мирзова Тиля . Ставь в каждом матче, по 0:1 будет

      3
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      Рейтинг: +6465

      derrik2000 47 минут назад

      "Остапа несло" (с)

      Хотя чё не скажешь в эйфории от победы в Москве?

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      Рейтинг: +193

      kliker 48 минут назад

      Тип не умеет радоваться вымученной победе.

      1
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      Рейтинг: +1888

      Борат 58 минут назад

      да, зря вы пожалели хряков!
      надо было нагружать им полную авоську, а то они в себя поверили после победы над уставшим в ЛЧ локо и вторым составом ростова !!!

      вот умора !!!

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