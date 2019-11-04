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  • Черевченко: «Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить «Спартаку» еще 2-3 гола»

Черевченко: «Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить «Спартаку» еще 2-3 гола»

4 ноября 2019, 22:50
16

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко высказался после победы своей команды над «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ.

«Ребята выполнили установку, сыграли дисциплинированно. У «Спартака» были очень хорошие моменты, вратарь выручил нас в двух случаях. Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить 2-3 гола на быстрых контратаках», – сказал Черевченко.

  • «Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
  • Для туляков это третья подряд победа в противостоянии с московской командой.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Черевченко Игорь
Комментарии (16)
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kliker
1572897920
Тип не умеет радоваться вымученной победе.
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derrik2000
1572897951
"Остапа несло" (с) Хотя чё не скажешь в эйфории от победы в Москве?
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мы_не_рабы
1572898826
Не хочется обижать Черевченко и болельщиков Тулы, но..... Арсенал играл от обороны и это принесло свои плоды. Спартак не реализовал свои моменты, которые у него были. Так чего ж ты распетушился? Эйфория нашла? 2-3 гола? Хорошо что сами не пропустили, да и судья испугался удалить Луценко. Обыграть сейчас Спартак - это не сложно. Гораздо сложнее объективно смотреть на вещи и объективно высказываться.
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Бриг
1572898945
Размечтался
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Plyash
1572899231
Ну Черевченко без головы совсем.Выиграл и молодец,молчи в тряпочку гордо,как подобает мужчине.А то ещё 2-3 мяча придумал,придурок. Скажи спасибо кривоногому Жано да Ларссону, что простили,чучело слепое.
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Babon01
1572902032
Сколько можно этот шлак держать в команде: джано, гулиев и тд. Тиль - маменькин сынок! Зобнин вообще сдулся пипец. Жиго с Джикией радуют!
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Babon01
1572902396
Как уже задолбал этот шлачный кононвский спартак! Все мистер Тедеско попробовал , проананизировал? Теперь пора прощаться с говном)))) строить из качественных футболистов и молодёжь подтягивать.
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Павелий
1572902493
Черевченко! Ничему не учат примеры... Молчи, а то карма настигает тех, кто бахвалится и выставляет чёрную полосу Спартак как свои достижения. Точно развалилось, Заболотный и Бикфалби не забивают, Баринов получил люлей в электричке. Да, сегодня Спартак не был сильнее Арсенала. Но Арсенал тоже не был сильнее Спартака. Так что совет: побыстрее дай новое интервью и извинись.
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spam2009
1572920822
Пипец млять, если бы.... Если бы спартак чуть спокойней сыграл вы бы 5 получили. Я хренею ЧСВ
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Muboraksho
1572960896
Если бы вы могли забивать больше голов то количество очков у вас был бы в районе 30-ти.
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