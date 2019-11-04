Черевченко: «Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить «Спартаку» еще 2-3 гола»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко высказался после победы своей команды над «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ.

«Ребята выполнили установку, сыграли дисциплинированно. У «Спартака» были очень хорошие моменты, вратарь выручил нас в двух случаях. Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить 2-3 гола на быстрых контратаках», – сказал Черевченко.