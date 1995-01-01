Черевченко: «Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить «Спартаку» еще 2-3 гола»

Тодеско понадеялся , что сможет обыграть Тулу с Мирзовым , Жано , Зобнином и Тилем в составе - не вышло. Слабы они. Информация к размышлению.
Ну надо их проверить было , надо.
Играть вторым номером дохера ума не надо.
у нас 13-14 команд так играют . Поэтому и лучший деревяный Дзюба.
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко высказался после победы своей команды над «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ.
«Ребята выполнили установку, сыграли дисциплинированно. У «Спартака» были очень хорошие моменты, вратарь выручил нас в двух случаях. Если бы чуть спокойнее сыграли, можно было забить 2-3 гола на быстрых контратаках», – сказал Черевченко.
- «Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
- Для туляков это третья подряд победа в противостоянии с московской командой.