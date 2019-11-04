Дриусси: «Все команды в группе идут ровно. Если выиграем у «Лейпцига», займем первое место»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от домашнего матча с «РБ Лейпциг».

— Вы говорили, что сыграть в Лиге чемпионов — ваша мечта. Оправдались ли ожидания?

— Да, хотя впереди еще три важных матча, два из которых мы проведем дома. Перед нами стоит задача набрать максимально возможное количество очков, чтобы выйти из группы, — и мы сделаем все, чтобы выполнить ее.

— Чем игра в этом турнире отличается от матчей с топ-командами в чемпионате России?

— Динамичностью. В европейском футболе совсем другие скорости, игроки там очень быстрые, иначе чувствуется давление — от этого возникают сложности. К счастью, мы неплохо стартовали и набрали хороший ход.

— «Зенит» сыграл со всеми соперниками в группе. Кто из них понравился больше всего?

— «РБ Лейпциг». В центре поля там действуют отличные футболисты, которые здорово обращаются с мячом. Немецкая команда прекрасно знает, что делает, она доставила нам массу сложностей и во втором тайме воспользовалась своими шансами.

— Подтвердилось ли предстартовое предположение, что группа ровная, без ярко выраженного фаворита?

— Да, без сомнения. Все четыре команды — цельные, похожие друг на друга по своей игре. При этом, конечно, у всех есть свои плюсы и минусы.

— Понятно, что игра «Зенита» с «Бенфикой» понравилась петербуржцам больше всего. Играть столь же ярко на выезде невозможно?

— Дома мы действуем с позиции силы, много атакуем, ведь это наша обязанность — на нас смотрят наши болельщики, которые гонят команду вперед. Против «Бенфики» удалось сыграть в очень динамичный футбол, мы постоянно искали моменты у чужих ворот и добились победы.

В Лиссабоне все будет зависеть от того, в каком состоянии мы подойдем к матчу, каким будет турнирное положение в группе. В любом случае мы всегда выходим на поле, чтобы победить, — это главное командное правило.

— Шикарный, но энергозатратный матч с «Ростовом» как-то повлиял на физическое или эмоциональное состояние «Зенита» в Лейпциге?

— Встреча с ростовчанами и психологически, и физически была очень сложной — соперник здорово играл против нас. Да, итоговый результат получился отличным, но после таких разгромных побед наступает небольшое расслабление, и это немного выбило нас из колеи. Во втором тайме матча против «РБ Лейпциг» мы допустили ряд ошибок, которыми умело воспользовалась немецкая команда.

— Как вы оцениваете игру «Зенита» в Германии?

— В первом тайме, когда мы открыли счет, были шансы забить еще. При счете 1:2 должны были отыгрываться, но вместо этого начали ошибаться, а в Лиге чемпионов за это приходится дорого платить.

— После перерыва команда настраивалась играть на удержание результата 1:0?

— Нет, такого плана не было — наоборот, мы хотели забить еще, чтобы было спокойнее. Но «РБ Лейпциг» оставил нас без мяча, и расклеилась игра в пас.

— Мог ли «Зенит» сыграть агрессивнее впереди?

— Да, разумеется, потому что для этого есть все необходимое. Но матч сложился так, а не иначе. Будем надеяться, дома мы сыграем более динамично, постараемся задавить соперника и добиться нужного результата.

— После трех туров насколько оптимистично вы смотрите на наши перспективы? Шансы выйти из группы по-прежнему высоки?

— Да, шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно. «РБ Лейпциг» сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку. Нужно просто идти от матча к матчу, набирая свои очки, – сказал Дриусси.