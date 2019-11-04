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    Дриусси: «Все команды в группе идут ровно. Если выиграем у «Лейпцига», займем первое место»

    Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от домашнего матча с «РБ Лейпциг».

    — Вы говорили, что сыграть в Лиге чемпионов — ваша мечта. Оправдались ли ожидания?

    — Да, хотя впереди еще три важных матча, два из которых мы проведем дома. Перед нами стоит задача набрать максимально возможное количество очков, чтобы выйти из группы, — и мы сделаем все, чтобы выполнить ее.

    — Чем игра в этом турнире отличается от матчей с топ-командами в чемпионате России?

    — Динамичностью. В европейском футболе совсем другие скорости, игроки там очень быстрые, иначе чувствуется давление — от этого возникают сложности. К счастью, мы неплохо стартовали и набрали хороший ход.

    — «Зенит» сыграл со всеми соперниками в группе. Кто из них понравился больше всего?

    — «РБ Лейпциг». В центре поля там действуют отличные футболисты, которые здорово обращаются с мячом. Немецкая команда прекрасно знает, что делает, она доставила нам массу сложностей и во втором тайме воспользовалась своими шансами.

    — Подтвердилось ли предстартовое предположение, что группа ровная, без ярко выраженного фаворита?

    — Да, без сомнения. Все четыре команды — цельные, похожие друг на друга по своей игре. При этом, конечно, у всех есть свои плюсы и минусы.

    — Понятно, что игра «Зенита» с «Бенфикой» понравилась петербуржцам больше всего. Играть столь же ярко на выезде невозможно?

    — Дома мы действуем с позиции силы, много атакуем, ведь это наша обязанность — на нас смотрят наши болельщики, которые гонят команду вперед. Против «Бенфики» удалось сыграть в очень динамичный футбол, мы постоянно искали моменты у чужих ворот и добились победы.

    В Лиссабоне все будет зависеть от того, в каком состоянии мы подойдем к матчу, каким будет турнирное положение в группе. В любом случае мы всегда выходим на поле, чтобы победить, — это главное командное правило.

    — Шикарный, но энергозатратный матч с «Ростовом» как-то повлиял на физическое или эмоциональное состояние «Зенита» в Лейпциге?

    — Встреча с ростовчанами и психологически, и физически была очень сложной — соперник здорово играл против нас. Да, итоговый результат получился отличным, но после таких разгромных побед наступает небольшое расслабление, и это немного выбило нас из колеи. Во втором тайме матча против «РБ Лейпциг» мы допустили ряд ошибок, которыми умело воспользовалась немецкая команда.

    — Как вы оцениваете игру «Зенита» в Германии?

    — В первом тайме, когда мы открыли счет, были шансы забить еще. При счете 1:2 должны были отыгрываться, но вместо этого начали ошибаться, а в Лиге чемпионов за это приходится дорого платить.

    — После перерыва команда настраивалась играть на удержание результата 1:0?

    — Нет, такого плана не было — наоборот, мы хотели забить еще, чтобы было спокойнее. Но «РБ Лейпциг» оставил нас без мяча, и расклеилась игра в пас.

    — Мог ли «Зенит» сыграть агрессивнее впереди?

    — Да, разумеется, потому что для этого есть все необходимое. Но матч сложился так, а не иначе. Будем надеяться, дома мы сыграем более динамично, постараемся задавить соперника и добиться нужного результата.

    — После трех туров насколько оптимистично вы смотрите на наши перспективы? Шансы выйти из группы по-прежнему высоки?

    — Да, шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно. «РБ Лейпциг» сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку. Нужно просто идти от матча к матчу, набирая свои очки, – сказал Дриусси.

    • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
    • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +314

      arrivalgist 1 час назад

      В ворота только попадайте и все будет хорошо ))

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      Рейтинг: +1380

      starche 2 часа назад

      Шансы выиграть у себя дома неплохие. Если выложитесь на 100% - победа обеспечена.

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      Рейтинг: +532

      kolyma999 > starche 2 часа назад

      Не в обиду Зениту будет сказано,но по мне так Лейпциг в гостях играет может быть даже лучше чем дома.Так что я думаю ничья для Зенита будет как победа

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