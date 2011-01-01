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    Get French Football News: мать Рабьо готова искать новый клуб для сына спустя 4 месяца после перехода в «Ювентус»

    Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо, ждет предложений о трансфере своего сына.

    По информации Get French Football News, француз недоволен количеством игровой практики в туринском клубе, поэтому уже рассматривает вариант со сменой команды.

    Летом 24-летний футболист перешел в «Ювентус» на правах свободного агента из «ПСЖ», заключив контракт до июня 2023 года.

    В текущем сезоне Рабьо провел на поле всего 336 минут.

    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +804

      Maxi_7 34 минуты назад

      Маме давно пора жить своей жизнью, а не проецировать свою на жизнь отпрыска... а молокососу нужно давным давно усвоить, что сосунков ни в каком мужском коллективе уважать не будут...

      1
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      Рейтинг: +4255

      Lester84 45 минут назад

      24 года, а все из-под маминой юбки никак не вылезет. Маменькин сынок!

      2
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      Рейтинг: +8788

      DeStar 52 минуты назад

      ну и дураки, ему нужно начать с клуба по проще. Если ты в псж сидел и не играл, так с какого ты будешь играть в юве? или в реале, или в барсе в основе? перейди в клуб где нужен такой игрок, или состав по проще, иди в севилью, или переходит в какой интер может там места найдутся, застолбишь там место за собой, тогда можно и в другие клубы

      0
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      Рейтинг: +7433

      Skull_Boy 1 час назад

      А что так и молодым надо извлечь толк из этой истории, как стать полным нулем и бревном все лишь за год слушая агента и выкобениваясь, показывая какая ты звезда, а на практике л0х

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