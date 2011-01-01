Get French Football News: мать Рабьо готова искать новый клуб для сына спустя 4 месяца после перехода в «Ювентус»

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо, ждет предложений о трансфере своего сына.

По информации Get French Football News, француз недоволен количеством игровой практики в туринском клубе, поэтому уже рассматривает вариант со сменой команды.

Летом 24-летний футболист перешел в «Ювентус» на правах свободного агента из «ПСЖ», заключив контракт до июня 2023 года.

В текущем сезоне Рабьо провел на поле всего 336 минут.