Get French Football News: мать Рабьо готова искать новый клуб для сына спустя 4 месяца после перехода в «Ювентус»

Маме давно пора жить своей жизнью, а не проецировать свою на жизнь отпрыска... а молокососу нужно давным давно усвоить, что сосунков ни в каком мужском коллективе уважать не будут...
Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «Ювентуса» Адриана Рабьо, ждет предложений о трансфере своего сына.
По информации Get French Football News, француз недоволен количеством игровой практики в туринском клубе, поэтому уже рассматривает вариант со сменой команды.
Летом 24-летний футболист перешел в «Ювентус» на правах свободного агента из «ПСЖ», заключив контракт до июня 2023 года.
В текущем сезоне Рабьо провел на поле всего 336 минут.