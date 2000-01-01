«Краснодар» – «Ростов»: Ари и Шомуродов – в стартовых составах команд

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Ольссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Шомуродов.

Встреча на стадионе «Краснодар» начнется в 16:30 по московскому времени.