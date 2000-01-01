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    «Краснодар» – «Ростов»: Ари и Шомуродов – в стартовых составах команд

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар»«Ростов».

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Ольссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Шомуродов.

    Встреча на стадионе «Краснодар» начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +574

      Кузьмич на трибуне 16 минут назад

      Игра на выживание. Бешенные скорости +максимум ошибок в передачах. Не могу сказать что результат закономерен, но у Краснодара шансов забить гол я не увидел. Значит Ростов имеет полное право на такой результат. Похоже сегодня Быки будут вычеркнуты из списков претендентов на пьедестал (по первому кругу). От игры к игре идёт спад в игре и игры не видно по игре. Вот такая маша масляная.

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      Рейтинг: +34636

      portero 30 минут назад

      вот как так я и ожидал, первый тайм два мячика пустили и шансов добавить то немного.

      0
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      Рейтинг: +3132

      BarStep 1 час назад

      Сейчас будет очередной просёр судейского блока.. И я уже знаю какого рода будут комменты после игры... Зенит, ГазПром, Миллер и почему-то Путин зарядили судеек, что бы убрать с дороги к пожизненному чемпионству прямого конкурента... При этом флюгер будет ориентироваться на результат встречи (лакомое - это конечно ничья!). Да, господа свиные, конские и иже примкнувшие к ним вчера колхозные, заготовили свои перлы?

      0
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      Рейтинг: +6394

      derrik2000 > BarStep 1 час назад

      Давай сначала матч посмотрим как в игроцком, так и судейском плане, а уж потом и будем делать какие-то выводы.

      1
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      Рейтинг: +3132

      BarStep > derrik2000 48 минут назад

      Смотрим конечно.. На 5-й Попова не посадили на железную жёлтую, а на 17-й не удалили Глебова (фол один в один как у Азмуна вчера).

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      Рейтинг: +3132

      BarStep > derrik2000 6 минут назад

      50-я мин - у Попова вторая жёлтая.. удаление?

      0
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      Рейтинг: +3064

      Yurok161 1 час назад

      Жаль Нормана нет.Надеюсь игра обеих команд будет симпатичной.

      2
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      Рейтинг: +6394

      derrik2000 1 час назад

      По мне так лучше всего, чтобы обе команды ФУТБОЛ показали, а не очередную тягомотину на поле.
      Надежда на ЭТО есть.

      1
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      Рейтинг: +1072

      Genz 2 часа назад

      1:1

      1
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      Рейтинг: +2222

      Порванный хрюкан > Genz 1 час назад

      Не, .... тут ТБ 2,5 однозначно, вот только в какую сторону

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