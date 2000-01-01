«Краснодар» – «Ростов»: Ари и Шомуродов – в стартовых составах команд

Игра на выживание. Бешенные скорости +максимум ошибок в передачах. Не могу сказать что результат закономерен, но у Краснодара шансов забить гол я не увидел. Значит Ростов имеет полное право на такой результат. Похоже сегодня Быки будут вычеркнуты из списков претендентов на пьедестал (по первому кругу). От игры к игре идёт спад в игре и игры не видно по игре. Вот такая маша масляная.
Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов».
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фернандеш, Ольссон, Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Хаджикадунич, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Шомуродов.
Встреча на стадионе «Краснодар» начнется в 16:30 по московскому времени.