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    «Челси» одержал седьмую выездную победу подряд. Лэмпард повторил рекорд 1989 года

    В матче 11-го тура АПЛ «Челси» одержал выездную победу над «Уотфордом» (2:1).

    Благодаря этому результату главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард стал вторым тренером в истории лондонского клуба, при котором команда сумела одержать семь выездных побед подряд. Лэмпард повторил рекорд Бобби Кэмпбэлла, который добился подобной серии в 1989 году.

    • Лэмпард возглавляет «Челси» с лета этого года.
    • Лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 11 сыгранных туров.

    АПЛ. «Челси» обыграл «Уотфорд» и вышел на третье место в таблице

    Источник: твиттер OptaJoe

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    02.11.2019 23:22
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