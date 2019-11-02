«Челси» одержал седьмую выездную победу подряд. Лэмпард повторил рекорд 1989 года

В матче 11-го тура АПЛ «Челси» одержал выездную победу над «Уотфордом» (2:1).

Благодаря этому результату главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард стал вторым тренером в истории лондонского клуба, при котором команда сумела одержать семь выездных побед подряд. Лэмпард повторил рекорд Бобби Кэмпбэлла, который добился подобной серии в 1989 году.

Лэмпард возглавляет «Челси» с лета этого года.

Лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 11 сыгранных туров.

АПЛ. «Челси» обыграл «Уотфорд» и вышел на третье место в таблице