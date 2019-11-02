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  • «Челси» одержал седьмую выездную победу подряд. Лэмпард повторил рекорд 1989 года

«Челси» одержал седьмую выездную победу подряд. Лэмпард повторил рекорд 1989 года

2 ноября 2019, 23:22
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В матче 11-го тура АПЛ «Челси» одержал выездную победу над «Уотфордом» (2:1).

Благодаря этому результату главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард стал вторым тренером в истории лондонского клуба, при котором команда сумела одержать семь выездных побед подряд. Лэмпард повторил рекорд Бобби Кэмпбэлла, который добился подобной серии в 1989 году.

  • Лэмпард возглавляет «Челси» с лета этого года.
  • Лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 11 сыгранных туров.

АПЛ. «Челси» обыграл «Уотфорд» и вышел на третье место в таблице

Источник: твиттер OptaJoe
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (1)
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Cules2013
1572767872
так держать!!!
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