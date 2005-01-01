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    Бундеслига. «Лейпциг» забил восемь голов «Майнцу» перед матчем Лиги чемпионов с «Зенитом»

    В матче 10-го тура Бундеслиги «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 8:0. Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Тимо Вернер.

    Отметим, что 5 ноября «Лейпцигу» предстоит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

    Лейпциг – Майнц – 8:0 (5:0)

    Голы: 1:0 – Забитцер, 5; 2:0 – Вернер, 30; 3:0 – Нкунку, 35; 4:0 – Хальстенберг, 39; 5:0 – Поульсен, 44; 6:0 – Вернер, 48; 7:0 – Мукиеле, 50; 8:0 – Вернер, 87.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      lidiyatuzov 16 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- https://my.su/bezcam

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      Рейтинг: +14647

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Психическая атака на Питер.

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      Рейтинг: +28

      lipatov32 40 минут назад

      Писец зениту!)))

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      Рейтинг: +3140

      BarStep 46 минут назад

      Мы тож перед первой встречей с ними накидали шесть штук Ростову… Тогда из логики вещей мы их дома делаем..

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      Рейтинг: +160

      фанат джигурды 51 минуту назад

      Газпроекту пусть отгрузят больше!!!

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      Рейтинг: +313

      Серж 69 59 минут назад

      Ну тут уж неизвестно,что лучше.Если бы Лейпциг сыграл неудачно,то,возможно,вышел бы на игру с Зенитом более злым,а так,кто его знает,всю свою обойму голевую,быть может,расстреляли..Очень надеюсь на это.

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      Рейтинг: +278

      Николай71 1 час назад

      Вот это подарок зениту. Хотя не хочу чтобы наши проиграли...

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