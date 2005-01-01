Бундеслига. «Лейпциг» забил восемь голов «Майнцу» перед матчем Лиги чемпионов с «Зенитом»

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В матче 10-го тура Бундеслиги «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 8:0. Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Тимо Вернер.
Отметим, что 5 ноября «Лейпцигу» предстоит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур
Голы: 1:0 – Забитцер, 5; 2:0 – Вернер, 30; 3:0 – Нкунку, 35; 4:0 – Хальстенберг, 39; 5:0 – Поульсен, 44; 6:0 – Вернер, 48; 7:0 – Мукиеле, 50; 8:0 – Вернер, 87.