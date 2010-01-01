«Зенит» – ЦСКА в РПЛ: 16 побед питерцев, 16 ничьих, 16 побед москвичей

В 19:00 по Москве начнется матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Обратим внимание на статистику личных встреч команд в чемпионате России.

Всего команды провели 48 матчей. По 16 раз победила каждая команда, 16 раз клубы сыграли вничью. «Зенит» забил 59 голов, ЦСКА – 56.