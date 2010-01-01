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    «Зенит» – ЦСКА в РПЛ: 16 побед питерцев, 16 ничьих, 16 побед москвичей

    В 19:00 по Москве начнется матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Обратим внимание на статистику личных встреч команд в чемпионате России.

    Всего команды провели 48 матчей. По 16 раз победила каждая команда, 16 раз клубы сыграли вничью. «Зенит» забил 59 голов, ЦСКА – 56.

    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.
    • ЦСКА последний раз побеждал в РПЛ в Санкт-Петербурге в 2010 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +338

      ZENIT***** 11 минут назад

      Как всё ровненько,но сейчас Зенит просто сильнее ЦСКА,не в обиду коням. Игра покажет.

      0
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      Рейтинг: +752

      Пестрый 1 час назад

      Статистика конечно знает все! но она не знает что сейчас от цска осталась одна шкурка, а зинит в полном порядке! Победа зинита с разницей в 4 гола это очевидно!

      0
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      Рейтинг: +157

      КрымForever 1 час назад

      Сегодня надо уровнять количество забитых мячей)))

      2
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      Рейтинг: +2579

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Надеюсь ЦСКА покажет что и без денег можно играть в футбол

      1
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      Рейтинг: +18609

      VVM1964 > InterMilLano1908 1 час назад

      Слабо верится (((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1095

      mamba9090909 > InterMilLano1908 57 минут назад

      Вот не знал, что игроки ЦСКА играют чисто за идею, а в награду красные революционные штаны))

      -1
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      Рейтинг: +2579

      InterMilLano1908 > mamba9090909 30 минут назад

      ЦСКА по трансферам тратит меньше Ахмата, а про топ5 я вообще молчу

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