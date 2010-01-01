«Зенит» – ЦСКА в РПЛ: 16 побед питерцев, 16 ничьих, 16 побед москвичей

Как всё ровненько,но сейчас Зенит просто сильнее ЦСКА,не в обиду коням. Игра покажет.
В 19:00 по Москве начнется матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Обратим внимание на статистику личных встреч команд в чемпионате России.
Всего команды провели 48 матчей. По 16 раз победила каждая команда, 16 раз клубы сыграли вничью. «Зенит» забил 59 голов, ЦСКА – 56.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.
- «Зенит» лидирует в чемпионате.
- ЦСКА последний раз побеждал в РПЛ в Санкт-Петербурге в 2010 году.