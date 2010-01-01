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    Игроки ЦСКА погуляли по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

    В 19:00 по Москве начнется матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Футболисты гостей погуляли по Санкт-Петербургу за несколько часов до встречи. Фото доступно ниже.

    Команды определились с формой на очную встречу. Петербуржцы сыграют в лазурной экипировке, москвичи – в белой.

    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате.
    • ЦСКА последний раз побеждал в РПЛ в Санкт-Петербурге в 2010 году.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +3459

      ЮНик 9 минут назад

      Два раза в год я искренне болею за ЦСКА в матчах РПЛ. Сегодня именно такой день. Вперед, конница! К победе!!! Хотя бы 2:0.

      0
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      Рейтинг: +135

      Ялта-Питер 14 минут назад

      Ну , что ж , можно сказать Центральный матч !

      1
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      Рейтинг: +2944

      BAIv 17 минут назад

      Рядом со стадионом гуляли?

      0
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      Рейтинг: +338

      ZENIT***** 18 минут назад

      А что они дальше Крестовского видели?На Невском совершенно другой антураж:))

      0
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      Рейтинг: +558

      playsh 46 минут назад

      Не иначе как игровой аппетит нагуливают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3112

      САДЫЧОК 1 час назад

      Для Гончаренко -это определяющий матч ! Проиграет-значит , он ничего не смог добиться с ЦСКА, и скорее всего не сможет выиграет-значит есть надежда !

      0
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      Рейтинг: +2579

      InterMilLano1908 > САДЫЧОК 49 минут назад

      Лол ЦСКА не спартак... Игра у команды есть, а с тем составом что у них это уже подвиг. Там хоть Гвардиолу ставьте толку не будет

      -1
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      Рейтинг: +351

      alarm 1 час назад

      так это они по крестовскому гуляют, условно в 100 метрах от стадиона. прогулкой назвать сложно.

      1
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      Рейтинг: +1070

      Genz 1 час назад

      0:3

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3687

      APchelov 1 час назад

      Ну погода сегодня нормальная. Чего ж перед смертью не погулять

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +623

      dimmmka > APchelov 1 час назад

      Кабак искали где праздновать победу будут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2579

      InterMilLano1908 2 часа назад

      В церковь им надо или к колдуньям удачу привораживать

      3
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      Рейтинг: +548

      kazak161 > InterMilLano1908 1 час назад

      Не зарекайся и не Богохульствуй!

      0
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      Рейтинг: +2579

      InterMilLano1908 > kazak161 53 минуты назад

      А что общево между Богом и церковью?

      1
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      Рейтинг: +548

      kazak161 > InterMilLano1908 6 минут назад

      ТВОЯ СМЕРТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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