Игроки ЦСКА погуляли по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

Два раза в год я искренне болею за ЦСКА в матчах РПЛ. Сегодня именно такой день. Вперед, конница! К победе!!! Хотя бы 2:0.
В 19:00 по Москве начнется матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Футболисты гостей погуляли по Санкт-Петербургу за несколько часов до встречи. Фото доступно ниже.
Команды определились с формой на очную встречу. Петербуржцы сыграют в лазурной экипировке, москвичи – в белой.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.
- «Зенит» лидирует в чемпионате.
- ЦСКА последний раз побеждал в РПЛ в Санкт-Петербурге в 2010 году.