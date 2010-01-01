Игроки ЦСКА погуляли по Санкт-Петербургу за несколько часов до матча с «Зенитом»

В 19:00 по Москве начнется матч 15 тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Футболисты гостей погуляли по Санкт-Петербургу за несколько часов до встречи. Фото доступно ниже.

Команды определились с формой на очную встречу. Петербуржцы сыграют в лазурной экипировке, москвичи – в белой.