Карпов – о матче «Зенит» – ЦСКА: «Будет битва»

ЦСКА бьётся в каждом матче, а все соперники бьют ЦСКА.
Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ против «Зенита». Встреча начнется в 19:00 по Москве.
«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и, если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», – сказал футболист.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- ЦСКА занимает пятое место.