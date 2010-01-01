Карпов – о матче «Зенит» – ЦСКА: «Будет битва»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ против «Зенита». Встреча начнется в 19:00 по Москве.

«Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и, если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», – сказал футболист.