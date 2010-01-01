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    Карпов – о матче «Зенит» – ЦСКА: «Будет битва»

    Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15 тура РПЛ против «Зенита». Встреча начнется в 19:00 по Москве.

    «Впереди важный матч, значимость которого понимают все. С «Зенитом» будет битва. Я родом из Санкт-Петербурга, и, если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», – сказал футболист.

    Источник: твиттер ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1714

      neveldomha 48 минут назад

      ЦСКА бьётся в каждом матче, а все соперники бьют ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +3573

      порт 1 час назад

      Какая нафиг битва? Прилетели, получили, улетели.

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      Рейтинг: +1024

      Красный май 1 час назад

      Может хватит уже битв, сыграйте в футбол наконец-то. Как Ливерпуль с Арсеналом недавно.

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      Рейтинг: +354

      alarm 1 час назад

      последняя игра запомнилась. досрочно стали чемпионами, и, при мотивации, близкой к нулю, трёшку всё же положили. но в любом случае стыдно за спартак.

      1
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      Рейтинг: +192

      Олег1204 1 час назад

      Да, битва, три ноль в пользу зени. Поскольку нет у нас обороны от слова совсем.

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