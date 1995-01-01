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    Влашич: «Нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» высказался о сопернике:

    «Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов.

    Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал хорват.

    • После 14 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.
    • ЦСКА с 26 баллами находится на 5-м месте.
    • Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 19:00 мск.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +491

      SPbZenit12 1 час назад

      Самое главное что в этом сезоне вроде без спада идем.

      0
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      Рейтинг: +264

      GrizzlyD 2 часа назад

      спасибо кэп, а мы и незнали

      0
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