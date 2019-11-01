Влашич: «Нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» высказался о сопернике.
«Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов.
Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал хорват.
- После 14 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.
- ЦСКА с 26 баллами находится на 5-м месте.
- Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 19:00 мск.
Источник: «Известия»