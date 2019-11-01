Влашич: «Нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» высказался о сопернике.

«Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов.

Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал хорват.