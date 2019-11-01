Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Влашич: «Нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

Влашич: «Нынешняя команда у «Зенита» даже лучше, чем в прошлом сезоне»

1 ноября 2019, 06:47
5

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» высказался о сопернике.

«Перед стартом этого сезона «Зенит» приобрел несколько новых футболистов. Они хорошо выступают в Лиге чемпионов.

Думаю, нынешняя команда у них даже лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал хорват.

  • После 14 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.
  • ЦСКА с 26 баллами находится на 5-м месте.
  • Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 19:00 мск.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Влашич Никола
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GrizzlyD
1572586522
спасибо кэп, а мы и незнали
Ответить
SPbZenit12
1572588841
Самое главное что в этом сезоне вроде без спада идем.
Ответить
bset
1572606645
Расклады все не в нашу пользу. Зенит итак на голову выше, а тут еще наш спад. Но верим в чудо.
Ответить
starche
1572624992
И это - чистая правда!
Ответить
Вомбат
1572626042
Это не так. Состав основы Зенита почти не изменился. Перед стартом сезона были приобретены 3 игрока - Караваев - для ротации с Жирковым, Осорио - для игры в 5 защитников, что бывает крайне редко, и Дуглас Сантос. Футболиста за 50 тысяч рублей для прогрева лавки и игр с командами ФНЛ я не считаю. Только Дуглас Сантос стал железным игроком основы. И только потому, что Смольников был не в форме. Сейчас Сантосу пытаются найти место в полузащите, но качественного усиления игры этот футболист не дает. В целом Зенит по уровню игры сейчас такой же, каким был весной, когда обыграл ЦСКА 3:1.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+