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    «Исландцы оказались самыми стойкими». «Ростов» показал прогулку по морозной Москве перед матчем со «Спартаком»

    «Ростов» в своем твиттере опубликовал фотографии с прогулки команды по улицам столицы.

    «Прогулялись по морозной Москве. Исландцы ожидаемо оказались самыми стойкими», – говорится к подписи к фото.

    • В четверг «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России на «Открытие Арене», начало матча – в 19:30 мск.
    • 3 ноября ростовчане встретятся с «Краснодаром».

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12811

      slavutiq70 57 минут назад

      Нужны всё таки крыши на стадионах в нашей стране раз мы играем в декабре зима матушка,,,

      0
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      Рейтинг: +9376

      vka1970 1 час назад

      Ожидаемо.Исландия северная страна как и мы.Так что ни чего нового не увидел.

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      Рейтинг: 0

      nakolayvaltsev 1 час назад

      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Фанат Рубина 2 часа назад

      бл* админы хватит левые аки создавать уже. и меня минусовать!
      Вам заняться нечем чтоле?
      так сходите в школу хоть раз там русский, математику, литературу посетите!!

      ХВАТИТ УЖЕ!!

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