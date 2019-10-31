«Исландцы оказались самыми стойкими». «Ростов» показал прогулку по морозной Москве перед матчем со «Спартаком»

Нужны всё таки крыши на стадионах в нашей стране раз мы играем в декабре зима матушка,,,
«Ростов» в своем твиттере опубликовал фотографии с прогулки команды по улицам столицы.
«Прогулялись по морозной Москве. Исландцы ожидаемо оказались самыми стойкими», – говорится к подписи к фото.
- В четверг «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России на «Открытие Арене», начало матча – в 19:30 мск.
- 3 ноября ростовчане встретятся с «Краснодаром».
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— Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019