«Исландцы оказались самыми стойкими». «Ростов» показал прогулку по морозной Москве перед матчем со «Спартаком»

«Ростов» в своем твиттере опубликовал фотографии с прогулки команды по улицам столицы.

«Прогулялись по морозной Москве. Исландцы ожидаемо оказались самыми стойкими», – говорится к подписи к фото.

В четверг «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России на «Открытие Арене», начало матча – в 19:30 мск.

3 ноября ростовчане встретятся с «Краснодаром».