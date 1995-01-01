Йович забил дебютный гол за «Реал» в десятом матче

Справедливости ради не так много времени он провел. Да и моменты у парня были. По идее учитывая его фактуру, можно было бы из него лепить нового Роналду. Жаль что Зидан этого делать не будет! Я бы все таки использовал и Бензема и Йови и Мариано.
Думаю толк бы от этого был. Так как Карим игрок настроения. Вчера оно было и играл не плохо, а с Мальеркой не было так же как и моментов.
Нападающий «Реала» Лука Йович отличился в матче 11-го тура Примеры против «Леганеса».
Для 21-летнего серба это дебютный гол в составе мадридской команды. Он впервые забил за новый клуб в своем десятом матче.
- Летом «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта».
- Сумма сделки составила 60 миллионов евро.
- Стороны заключили контракт до июня 2025 года.