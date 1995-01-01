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    Йович забил дебютный гол за «Реал» в десятом матче

    Нападающий «Реала» Лука Йович отличился в матче 11-го тура Примеры против «Леганеса».

    Для 21-летнего серба это дебютный гол в составе мадридской команды. Он впервые забил за новый клуб в своем десятом матче.

    • Летом «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта».
    • Сумма сделки составила 60 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +580

      OBOLEV 6 часов назад

      Справедливости ради не так много времени он провел. Да и моменты у парня были. По идее учитывая его фактуру, можно было бы из него лепить нового Роналду. Жаль что Зидан этого делать не будет! Я бы все таки использовал и Бензема и Йови и Мариано.
      Думаю толк бы от этого был. Так как Карим игрок настроения. Вчера оно было и играл не плохо, а с Мальеркой не было так же как и моментов.

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      Рейтинг: +8768

      DeStar > OBOLEV 2 часа назад

      а я бы использовал справа родриго, вот кому есть расти и у кого уже получается футбол, даже лучше Вини, который просто старается. Мариано хз, его как в реал вернули он не играл так классно как в лионе.

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      Рейтинг: +580

      OBOLEV > DeStar 1 час назад

      Мариано вообще не играл ;) Игра Винисиуса совсем не трогает. У него ноги быстрые а мышление пока подростковое. Ему надо по ступам Эдегора. Уехать года на 2 к Лене в Голландию. Почему то мне не особо верится что у Венисиуса получится топ карьера, а вот в Родриго почему то верится.

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      Рейтинг: +8768

      DeStar > OBOLEV 9 минут назад

      ну я пока не думал насчет у кого что получится. Я вообще игр родриго мало видел, вчерашний матч, например пропустил. И его игру видел буквально раза 2, но говорят все , что он лучше винисиуса, но когда я видел игру родриго первый раз, и он забил гол быстрый тогда, он весь матч терял мячи только потом, вини хорош, но я думаю, он пока не перестроился от бразильского футбола. вини слишком сильно единалит ,или очень хочет показать себя, но скорее первое, это на уровне дворового футбола, помню , когда пришел впервые в школу футбольную, в классе.. 8ом наверное, первых 5 тренировок , конечно же стеснялся и был скромным, когда начал играть так как умел , все на меня трындели за жадность) а бразильский футбол это и есть дворовой) Вини малой, ему мозги вправят, думаю они с родриго действительно будущее реала.

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      Рейтинг: +580

      OBOLEV > DeStar 4 минуты назад

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