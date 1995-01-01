Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Рамос – второй игрок в истории Примеры после Месси с голами в 16-и сезонах подряд

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос забил мяч в матче 11 тура чемпионата Испании против «Леганеса». Футболист отличился в 16-м сезоне Примеры подряд.

    Рамос стал вторым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее в 16 сезонах подряд забил форвард «Барселоны» Лионель Месси.

    • Защитник выступает в Мадриде с 2005 года.
    • В составе «Реала» Рамос провел 468 матчей Примеры.
    • «Реал» перед встречей с «Леганесом» шел в таблице шестым.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:29
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +587

      Санёк 17 1 час назад

      Это ****** показатель, Месси с Рамосом соперничать?тогда почему Рамос нет списки претендентов золотого мяча?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 1 час назад

      Вот те на))))
      Защитник по показателям рядом с Месси))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru