Рамос – второй игрок в истории Примеры после Месси с голами в 16-и сезонах подряд

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос забил мяч в матче 11 тура чемпионата Испании против «Леганеса». Футболист отличился в 16-м сезоне Примеры подряд.

Рамос стал вторым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее в 16 сезонах подряд забил форвард «Барселоны» Лионель Месси.