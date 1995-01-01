Рамос – второй игрок в истории Примеры после Месси с голами в 16-и сезонах подряд

Это ****** показатель, Месси с Рамосом соперничать?тогда почему Рамос нет списки претендентов золотого мяча?
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос забил мяч в матче 11 тура чемпионата Испании против «Леганеса». Футболист отличился в 16-м сезоне Примеры подряд.
Рамос стал вторым игроком в истории, достигшим этой отметки. Ранее в 16 сезонах подряд забил форвард «Барселоны» Лионель Месси.
- Защитник выступает в Мадриде с 2005 года.
- В составе «Реала» Рамос провел 468 матчей Примеры.
- «Реал» перед встречей с «Леганесом» шел в таблице шестым.