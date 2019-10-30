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    Тарханов покинул пост главного тренера «Пюника» и стал вице-президентом клуба

    «Пюник» объявил об уходе Александра Тарханова с поста главного тренера.

    Сообщается, что российский специалист не покинет клуб, а займет должность вице-президента по линии развития.

    Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сурен Чахалян.

    • Тарханов возглавлял «Пюник» с апреля 2019 года.
    • По итогам 12 туров ереванская команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Армении.

    Источник: Официальный сайт «Пюника»

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    30.10.2019 20:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4366

      ivan-football-fan 4 часа назад

      Жаль, что такой футболист и тренер не востребован в нашем ...."гламурноми показушном" футболе....
      КАК ОН ИГРАЛ!!!!
      Сегодня в ЦСКе таких напов...И РЯДОМ НЕТУ!
      Похоже, Тарханов...не успел стать и "проститукой по вызову" в тренерском цехе...
      Человек! Цену себе знает! Патриот!
      Возможно, он не шёл на липовые "откатные" схемы, а пытался, НА САМОМ ДЕЛЕ, строить игру...Кому ЭТО надо? У нас уже и ...В СБОРНУЮ ПРОСТО "АДАПТИРУЮТ" БРАЗИЛЬЦЕВ... А не своих растят...

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      Рейтинг: +1095

      Bozigit 4 часа назад

      Повышение

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      Рейтинг: +2569

      InterMilLano1908 5 часов назад

      Такими темпами президентом Армении станет скоро)))

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