Тарханов покинул пост главного тренера «Пюника» и стал вице-президентом клуба

Жаль, что такой футболист и тренер не востребован в нашем ...."гламурноми показушном" футболе....
КАК ОН ИГРАЛ!!!!
Сегодня в ЦСКе таких напов...И РЯДОМ НЕТУ!
Похоже, Тарханов...не успел стать и "проститукой по вызову" в тренерском цехе...
Человек! Цену себе знает! Патриот!
Возможно, он не шёл на липовые "откатные" схемы, а пытался, НА САМОМ ДЕЛЕ, строить игру...Кому ЭТО надо? У нас уже и ...В СБОРНУЮ ПРОСТО "АДАПТИРУЮТ" БРАЗИЛЬЦЕВ... А не своих растят...
«Пюник» объявил об уходе Александра Тарханова с поста главного тренера.
Сообщается, что российский специалист не покинет клуб, а займет должность вице-президента по линии развития.
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сурен Чахалян.
- Тарханов возглавлял «Пюник» с апреля 2019 года.
- По итогам 12 туров ереванская команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Армении.