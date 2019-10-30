«Евро-Футбол»: «ЦСКА не будет продлевать контракт с Набабкиным»

Защитник Кирилл Набабкин уйдет из ЦСКА по окончании сезона. Об этом сообщает портал «Евро-Футбол».
По информации источника, руководство московского клуба не собирается продлевать контракт с 33-летним россиянином.
Нынешнее соглашение футболиста с армейцами истекает летом 2020 года.
- Набабкин перешел в ЦСКА в 2009 году. Он провел за команду 237 матчей.
- В этом сезоне на счету защитника 4 игры.
Источник: Евро-Футбол.ру
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