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  • «Евро-Футбол»: «ЦСКА не будет продлевать контракт с Набабкиным»

«Евро-Футбол»: «ЦСКА не будет продлевать контракт с Набабкиным»

30 октября 2019, 10:00
17

Защитник Кирилл Набабкин уйдет из ЦСКА по окончании сезона. Об этом сообщает портал «Евро-Футбол».

По информации источника, руководство московского клуба не собирается продлевать контракт с 33-летним россиянином.

Нынешнее соглашение футболиста с армейцами истекает летом 2020 года.

  • Набабкин перешел в ЦСКА в 2009 году. Он провел за команду 237 матчей.
  • В этом сезоне на счету защитника 4 игры.

Источник: Евро-Футбол.ру

Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Набабкин Кирилл
Комментарии (17)
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ВетеR
1572422775
На пенсию уже давно пора.
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SunRomeS
1572423798
Набабкину 33? О_о, вот время то бежит......
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Kulimen
1572424252
Сомнительная новость, если учесть какие проблемы сейчас у ЦСКА в обороне и сколько ветеранов осталось в команде.
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sergeyshubin
1572424717
Мне кажется херня все это!!! А кем играть то тогда?
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JTherry
1572426442
дедушку Набабкина на заслуженную пенсию... в КС в пару к Авнюкову...
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BRO_football
1572427036
Тогда уж и Дзагоева гоните из команды! От него не больше пользы, чем от Набабкина!
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paracetamol
1572427249
А играть кто будет?
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Lester84
1572428218
От этой новости где-то приуныл один Дзагоев))) А если серьезно, то Набабкин хоть и не топ, но защитник добротный. Всяко лучше Гогуа и Карпова, пару лет бы точно еще послужил верой и правдой
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серега кашин
1572428363
следующий дзагоев на выход
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фанат джигурды
1572428975
Набабкин попал на свою фамилию.
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