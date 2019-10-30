«Евро-Футбол»: «ЦСКА не будет продлевать контракт с Набабкиным»

Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года.