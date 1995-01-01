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    «Евро-Футбол»: «ЦСКА не будет продлевать контракт с Набабкиным»

    Защитник Кирилл Набабкин уйдет из ЦСКА по окончании сезона. Об этом сообщает портал «Евро-Футбол».

    По информации источника, руководство московского клуба не собирается продлевать контракт с 33-летним россиянином.

    Нынешнее соглашение футболиста с армейцами истекает летом 2020 года.

    • Набабкин перешел в ЦСКА в 2009 году. Он провел за команду 237 матчей.
    • В этом сезоне на счету защитника 4 игры.

    Источник: Евро-Футбол.ру

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