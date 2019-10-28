Сулейманов: «Месси круче Нурмагомедова»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Игрок считает аргентинца более крутым.

«Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один для мира. Так что для мирового спорта Лео Месси круче. Но я буду равняться на своего земляка», – сказал Сулейманов в интервью бывшему игроку клубов РПЛ Евгению Савину.