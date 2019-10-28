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Сулейманов: «Месси круче Нурмагомедова»

28 октября 2019, 22:47
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Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Игрок считает аргентинца более крутым.

«Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один для мира. Так что для мирового спорта Лео Месси круче. Но я буду равняться на своего земляка», – сказал Сулейманов в интервью бывшему игроку клубов РПЛ Евгению Савину.

  • Месси – четырехкратный победитель Лиги чемпионов.
  • Нурмагомедов выиграл все свои 28 боев в октагоне.
  • Сулейманов – уроженец Дагестана.

Источник: YouTube-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Краснодар Барселона Месси Лионель Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (2)
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mihail200606
1572326390
Интеллект то у пацана так себе.. Но в принципе футболисту он особо и не нужен))
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Черкизовский Кот
1572359838
Кто такой Месси, знаю с 2005 года. Про Хабиба впервые услышал год назад.
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