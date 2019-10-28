Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Сулейманов: «Месси круче Нурмагомедова»

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Игрок считает аргентинца более крутым.

    «Хабиб сам сказал, что футбол — спорт номер один для мира. Так что для мирового спорта Лео Месси круче. Но я буду равняться на своего земляка», – сказал Сулейманов в интервью бывшему игроку клубов РПЛ Евгению Савину.

    • Месси – четырехкратный победитель Лиги чемпионов.
    • Нурмагомедов выиграл все свои 28 боев в октагоне.
    • Сулейманов – уроженец Дагестана.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2019 22:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6048

      mihail200606 6 часов назад

      Интеллект то у пацана так себе.. Но в принципе футболисту он особо и не нужен))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74290
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru