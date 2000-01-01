Кейн вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма»

Википедией занимается тот же челик, что и бомбардиром. В правой колонке значение 183 матча, 129 голов, снизу в статистике 249(164), а на деле 174 гола, но хз за сколько матчей.
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поразил ворота «Ливерпуля» в матче 10-го тура АПЛ.
Для 26-летнего футболиста это 174-й гол в составе лондонской команды.
Теперь в списке лучших бомбардиров клуба Кейн делит третье место с Мартином Чиверсом.
Опережают их только Бобби Смит (208 мячей) и Джимми Гривз (266).
- Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
- Он дебютировал за команду в августе 2011 года.
- Свои 174 гола нападающий забил в 266 матчах.