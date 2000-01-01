Кейн вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поразил ворота «Ливерпуля» в матче 10-го тура АПЛ.

Для 26-летнего футболиста это 174-й гол в составе лондонской команды.

Теперь в списке лучших бомбардиров клуба Кейн делит третье место с Мартином Чиверсом.

Опережают их только Бобби Смит (208 мячей) и Джимми Гривз (266).