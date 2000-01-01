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    Кейн вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн поразил ворота «Ливерпуля» в матче 10-го тура АПЛ.

    Для 26-летнего футболиста это 174-й гол в составе лондонской команды.

    Теперь в списке лучших бомбардиров клуба Кейн делит третье место с Мартином Чиверсом.

    Опережают их только Бобби Смит (208 мячей) и Джимми Гривз (266).

    • Кейн – воспитанник «Тоттенхэма».
    • Он дебютировал за команду в августе 2011 года.
    • Свои 174 гола нападающий забил в 266 матчах.

    Источник: Coral

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    Сегодня, 08:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +834

      loko-the_best 5 часов назад

      Википедией занимается тот же челик, что и бомбардиром. В правой колонке значение 183 матча, 129 голов, снизу в статистике 249(164), а на деле 174 гола, но хз за сколько матчей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 5 часов назад

      Когда его уже в нормальный клуб продадут!?)

      1
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