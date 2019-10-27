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    Моссаковский – о задержке трансляции «Локомотив» – «Спартак»: «Так быть не должно»

    Журналист и комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский извинился за задержку начала трансляции матча 14-го тура РПЛ «Локомотив»«Спартак» (0:3).

    «Ребята! Хочется ещe раз извиниться за позднее начало трансляции. К сожалению, к затянувшемуся баскетболу ещe добавилась и реклама. Так, конечно, не должно быть», – написал Моссаковский в своем твиттере.

    Федеральный канал «Матч ТВ» начал трансляцию игры «Локомотив» – «Спартак» с 11 минуты

    Источник: твиттер Михаила Моссаковского

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    27.10.2019 22:46
    Комментарии22
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      Рейтинг: +542

      Из Твери Леха 5 часов назад

      Чего вы хотели от питерского канала? Если бы Зенит играл, они бы прервали баскетбольный матч и рекламой пожертвовали.

      1
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      Рейтинг: +5211

      BRO_football 5 часов назад

      Ага, быть не должно, но, к сожалению, будет ещё и не раз. В том баскетбольном матче сам Зенит играл. Для Матч ТВ важнее показать его матчи, а уж потом и о других клубах думать.

      2
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      Рейтинг: +511

      Иван Петров 1986 7 часов назад

      Реклама вообще везде задолбала, но ненасытным менеджерам от тв все п....й.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1273

      AZ > Иван Петров 1986 5 часов назад

      Это их деньги

      1
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      Рейтинг: +20715

      oyabun 7 часов назад

      Я тоже был в шоке от такого неуважения к зрителю. Еще как то можно оправдать затянувшимся баскетболом, но когда и после него стали непрерывно крутить рекламу вместо показа матча - это уже просто наглость и хамство.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Ганнибал Лектор 8 часов назад

      Это, конечно, ужас. Неуважение к зрителю, неуважение к российскому футболу. Получается, что у матчТВ одни лозунги. На деле же выходит, что маржа от рекламы для них важнее центрального матча тура. Поэтому чердак и ко могут больше ничего не рассказывать. И не критиковать наш футбол. Они его не уважают.

      5
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      Рейтинг: +2601

      m40 8 часов назад

      Иногда хожу на баскетбол, знаю что 4 четверть может сильно затянуться. Составители сетки не могут этого не знать и обязаны все проссчитывать. Реклама добила. При этом баскетбол показали до конца, а матч Юве-Наполи тогда прервали в угоду боксу или борьбе, не помню уже. Пусть будет бокс, но не надо анонсировать футбол тогда на это время. Это неуважение к зрителям и непрофессионализм

      7
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      Рейтинг: +78

      itarnmag 9 часов назад

      К затянувшемуся баскетболу добавились реклама и Канделаки,так будет вернее

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1424

      Александ1982 11 часов назад

      английскую премьер лигу почему то не задерживают????

      1
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      Рейтинг: +2981

      AtticusFinch 14 часов назад

      Ну рекламу-то по любому нужно было показать!!! Как же без неё...Матч-ТВ уже окончательно дно пробил...

      6
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      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 14 часов назад

      Моссаковский, а ты не боишься? могут и попросить

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