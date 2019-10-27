Моссаковский – о задержке трансляции «Локомотив» – «Спартак»: «Так быть не должно»

Журналист и комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский извинился за задержку начала трансляции матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» – «Спартак» (0:3).

«Ребята! Хочется ещe раз извиниться за позднее начало трансляции. К сожалению, к затянувшемуся баскетболу ещe добавилась и реклама. Так, конечно, не должно быть», – написал Моссаковский в своем твиттере.

Федеральный канал «Матч ТВ» начал трансляцию игры «Локомотив» – «Спартак» с 11 минуты