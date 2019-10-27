«Чемпионат»: Васин вернется на поле не раньше конца сезона

Васин - своеобразный багаж Гончаренко, чемодан без ручки. Даже непонятно, что лучше для команды: когда он на поле или в лазарете. Здоровья Виктору Васину.
Стали известны сроки восстановления защитника ЦСКА Виктора Васина.
По информации источника, Васин восстанавливается после травмы и на данный момент работает только в тренажeрном зале. На поле защитник сможет появиться не ранее концовки сезона-2019/20.
- В последний раз Васин выходил на поле 11 августа в матче с «Сочи» (0:0).
- 12 сентября 31-летнему россиянину в одной из клиник Германии провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава.