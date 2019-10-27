Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    «Чемпионат»: Васин вернется на поле не раньше конца сезона

    Стали известны сроки восстановления защитника ЦСКА Виктора Васина.

    По информации источника, Васин восстанавливается после травмы и на данный момент работает только в тренажeрном зале. На поле защитник сможет появиться не ранее концовки сезона-2019/20.

    • В последний раз Васин выходил на поле 11 августа в матче с «Сочи» (0:0).
    • 12 сентября 31-летнему россиянину в одной из клиник Германии провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2019 22:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +957

      Красный май 15 часов назад

      Васин - своеобразный багаж Гончаренко, чемодан без ручки. Даже непонятно, что лучше для команды: когда он на поле или в лазарете. Здоровья Виктору Васину.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5291

      Агасфер 15 часов назад

      А он нужен? Тут ещё одного защитника зимой собираются прикупить,и опять из "Рубина".Ох-хо-хо...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru