Бакаев: «Победили «Локомотив» благодаря характеру, агрессии. Вышли как на последний бой»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итог матча 14 тура РПЛ против «Локомотива» (3:0). Футболист сделал три результативные передачи.

«В перерыве тренер сказал, что нужно добавить и играть еще агрессивнее. Мы побежали и победили за счет характера. Во втором тайме вышли как на последний бой. Закономерный результат. У нас во втором тайме было больше агрессии, за счет этого и выиграли», – сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».