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    Бакаев: «Победили «Локомотив» благодаря характеру, агрессии. Вышли как на последний бой»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итог матча 14 тура РПЛ против «Локомотива» (3:0). Футболист сделал три результативные передачи.

    «В перерыве тренер сказал, что нужно добавить и играть еще агрессивнее. Мы побежали и победили за счет характера. Во втором тайме вышли как на последний бой. Закономерный результат. У нас во втором тайме было больше агрессии, за счет этого и выиграли», – сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

    • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
    • В следующем туре москвичи встретятся с «Ростовом».
    • «Локомотив» идет третьим.

    Источник: Sport24

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    27.10.2019 18:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +47

      Gennadey 9 часов назад

      А кто вам раньше мешал выходить как на последний бой?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      алдан2014 10 часов назад

      Вот к этому,выхожу как на последний бой,призывал перед матчем старик Рейнгольд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8691

      Диктор 18 часов назад

      Мне нравиться ваш настрой-так держать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      УхоГорлоНос 18 часов назад

      Че с Брагой так не играл? Мог бы и там агрессивнее

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5461

      Сильвербой 18 часов назад

      Одна игра и все, мы уже раздаем автографы и интервью на каждом шагу!!! Вам бы закрыть свои рты, пойти отдохнуть, и тренироваться с удвоенной силой!!! Герои епт....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      playsh 19 часов назад

      Молодец,парень.Продолжай играть так же с душой всегда,бог тебе в помощь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -73

      Аденн 19 часов назад

      давай на каждую игру так, и остынь малёха, что бы после следующей игры отмазы не лепить..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +511

      Иван Петров 1986 20 часов назад

      Будем ждать следующих матчей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      giluxa1963 20 часов назад

      визгу на неделю а дальше все по старому

      0
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      Рейтинг: +984

      serhio80 > giluxa1963 19 часов назад

      Иди на ***) визжи после игр бомжатника)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15984

      DVOK68 20 часов назад

      Да,именно так.Когда-то должен был кончиться тот кошмар имени Пиджака,что и произошло,с победой Спартак!

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