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  • Бакаев: «Победили «Локомотив» благодаря характеру, агрессии. Вышли как на последний бой»

Бакаев: «Победили «Локомотив» благодаря характеру, агрессии. Вышли как на последний бой»

27 октября 2019, 18:45
12

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итог матча 14 тура РПЛ против «Локомотива» (3:0). Футболист сделал три результативные передачи.

«В перерыве тренер сказал, что нужно добавить и играть еще агрессивнее. Мы побежали и победили за счет характера. Во втором тайме вышли как на последний бой. Закономерный результат. У нас во втором тайме было больше агрессии, за счет этого и выиграли», – сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

  • «Спартак» поднялся в таблице на седьмое место.
  • В следующем туре москвичи встретятся с «Ростовом».
  • «Локомотив» идет третьим.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бакаев Зелимхан
Комментарии (12)
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ВасяК
1572192117
Молодец Зеля !!!Жаль следующий матч пропускаешь!!!
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giluxa1963
1572192400
визгу на неделю а дальше все по старому
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Иван Петров 1986
1572192582
Будем ждать следующих матчей.
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Plyash
1572195180
Молодец,парень.Продолжай играть так же с душой всегда,бог тебе в помощь.
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Сильвербой
1572196766
Одна игра и все, мы уже раздаем автографы и интервью на каждом шагу!!! Вам бы закрыть свои рты, пойти отдохнуть, и тренироваться с удвоенной силой!!! Герои епт....
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УхоГорлоНос
1572196798
Че с Брагой так не играл? Мог бы и там агрессивнее
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Диктор
1572197331
Мне нравиться ваш настрой-так держать.
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алдан2014
1572225245
Вот к этому,выхожу как на последний бой,призывал перед матчем старик Рейнгольд.
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Gennadey
1572229832
А кто вам раньше мешал выходить как на последний бой?
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