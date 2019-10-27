Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Влашич не реализовал пенальти в матче с «Динамо»

    В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». На 22 минуте пенальти не реализовал полузащитник хозяев Никола Влашич.

    Летом ЦСКА выкупил футболиста у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро. Перед дерби команда Влашича шла в таблице пятой.

    • Хорват в текущем сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
    • 22-летний хавбек выступает в России с лета 2018 года.
    • ЦСКА идет последним в группе Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2019 17:15
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10070

      vladimir-7 17 часов назад

      Впечатление такое, что Влашич специально пробил мимо ворот. Может
      быть это была договорная игра, ведь у Динамо критическая ситуация.
      Дальнейшие игры покажут, что происходит с ЦСКА и во-первых, игра с
      Уфой на Кубок РФ 30.10 и далее с Зенитом 2.11. и с Ференцварош 7.11.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Kokmarov 20 часов назад

      Неплохие вроде бы легионеры деградируют в нашем чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Мудакам 21 час назад

      Влашич все равно один из лучших, это даже чччч....удакам понятно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +921

      CSKA57 > Мудакам 20 часов назад

      Пусть доказывает в каждом матче!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      Patriot58 > CSKA57 19 часов назад

      В каждом матче в нашем чемпе?! Кому чего докажешь? Через раз купленным судьям? По ходу, он уже все просек, не первый год играет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      CSKA57 21 час назад

      Эх, Влашич... В прошлом матче был лучшим, в этом будет худшим.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru