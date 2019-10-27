Влашич не реализовал пенальти в матче с «Динамо»

Впечатление такое, что Влашич специально пробил мимо ворот. Может
быть это была договорная игра, ведь у Динамо критическая ситуация.
Дальнейшие игры покажут, что происходит с ЦСКА и во-первых, игра с
Уфой на Кубок РФ 30.10 и далее с Зенитом 2.11. и с Ференцварош 7.11.
В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». На 22 минуте пенальти не реализовал полузащитник хозяев Никола Влашич.
Летом ЦСКА выкупил футболиста у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро. Перед дерби команда Влашича шла в таблице пятой.
- Хорват в текущем сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
- 22-летний хавбек выступает в России с лета 2018 года.
- ЦСКА идет последним в группе Лиги Европы.