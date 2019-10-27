Влашич не реализовал пенальти в матче с «Динамо»

В эти минуты проходит матч 14 тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». На 22 минуте пенальти не реализовал полузащитник хозяев Никола Влашич.

Летом ЦСКА выкупил футболиста у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро. Перед дерби команда Влашича шла в таблице пятой.