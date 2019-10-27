Глушаков – о ничьей с «Арсеналом»: «Не хватило, как обычно, голов и концентрации»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков объяснил, почему его клуб не смог обыграть тульский «Арсенал» (1:1).

«Не хватило, как обычно, голов и концентрации. Когда выигрывали, просто надо было мяч под контроль взять и подержать, чтобы Тула бегала и отбирала.

Мы еще хотели забить, и были моменты для этого. Но мы их не реализовали и в итоге пропустили.

Хладнокровия не хватает, и где-то вратарь у них довольно неплохо сыграл, вытащил пару моментов хороших.

Но грешить не на кого, сами виноваты: сами не забили и пропустили», – сказал полузащитник «Ахмата».

«Ахмат» занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги, набирая 13 очков.

Тульский клуб – 9-й с 16-ю баллами.



