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  • Глушаков – о ничьей с «Арсеналом»: «Не хватило, как обычно, голов и концентрации»

Глушаков – о ничьей с «Арсеналом»: «Не хватило, как обычно, голов и концентрации»

27 октября 2019, 09:32
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков объяснил, почему его клуб не смог обыграть тульский «Арсенал» (1:1).

«Не хватило, как обычно, голов и концентрации. Когда выигрывали, просто надо было мяч под контроль взять и подержать, чтобы Тула бегала и отбирала.

Мы еще хотели забить, и были моменты для этого. Но мы их не реализовали и в итоге пропустили.

Хладнокровия не хватает, и где-то вратарь у них довольно неплохо сыграл, вытащил пару моментов хороших.

Но грешить не на кого, сами виноваты: сами не забили и пропустили», – сказал полузащитник «Ахмата».

  • «Ахмат» занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги, набирая 13 очков.
  • Тульский клуб – 9-й с 16-ю баллами.


Источник: Официальный твиттер «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал Глушаков Денис
Комментарии (2)
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paracetamol
1572160772
С концентрацией у тебя, Денис, керовенько. Сначала даром хлеб ел в свинарнике, теперь у чечен.
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Bozigit
1572161010
Команда играть умеет, не хватает стабильности
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