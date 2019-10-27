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    Глушаков – о ничьей с «Арсеналом»: «Не хватило, как обычно, голов и концентрации»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков объяснил, почему его клуб не смог обыграть тульский «Арсенал» (1:1).

    «Не хватило, как обычно, голов и концентрации. Когда выигрывали, просто надо было мяч под контроль взять и подержать, чтобы Тула бегала и отбирала.

    Мы еще хотели забить, и были моменты для этого. Но мы их не реализовали и в итоге пропустили.

    Хладнокровия не хватает, и где-то вратарь у них довольно неплохо сыграл, вытащил пару моментов хороших.

    Но грешить не на кого, сами виноваты: сами не забили и пропустили», – сказал полузащитник «Ахмата».

    • «Ахмат» занимает 14-е место в таблице Премьер-лиги, набирая 13 очков.
    • Тульский клуб – 9-й с 16-ю баллами.


    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    27.10.2019 09:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:23

      Команда играть умеет, не хватает стабильности

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      Рейтинг: +3889

      paracetamol 27 октября, 10:19

      С концентрацией у тебя, Денис, керовенько. Сначала даром хлеб ел в свинарнике, теперь у чечен.

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