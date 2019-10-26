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  • Панченко: «Давно уже чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в ЦСКА»

Панченко: «Давно уже чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в ЦСКА»

26 октября 2019, 12:45
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Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о своем отношении к ЦСКА, в котором хавбек провел несколько лет карьеры.

«Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными. Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов.

Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе. Для меня игры с красно-синими — это еще и новая встреча с болельщиками команды, которые всегда относились ко мне с теплотой и продолжают говорить приятные слова где-то на улице или в инстаграме», – сказал Панченко.

  • Панченко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 годы.
  • Россиянин стал игроком «Динамо» летом 2017 года, перейдя из ЦСКА за 1,8 млн евро.

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Панченко Кирилл
Комментарии (3)
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Niko
1572098299
Сейчас бы ты нам точно не помешал, в атаке беда(
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все_будет_AUDI
1572106226
Да уж... мало шансов слуцкий давал тебе. А жаль.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1572159968
Помоги лыжникам. Сооруди гол в свои ворота.
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