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    Панченко: «Давно уже чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в ЦСКА»

    Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о своем отношении к ЦСКА, в котором хавбек провел несколько лет карьеры.

    «Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными. Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов.

    Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе. Для меня игры с красно-синими — это еще и новая встреча с болельщиками команды, которые всегда относились ко мне с теплотой и продолжают говорить приятные слова где-то на улице или в инстаграме», – сказал Панченко.

    • Панченко выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 годы.
    • Россиянин стал игроком «Динамо» летом 2017 года, перейдя из ЦСКА за 1,8 млн евро.

    Источник: «СЭ»

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    26.10.2019 12:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1228

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 27 октября, 10:06

      Помоги лыжникам. Сооруди гол в свои ворота.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1794

      все_будет_AUDI 26 октября, 19:10

      Да уж... мало шансов слуцкий давал тебе. А жаль.

      2
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      Рейтинг: +964

      Niko 26 октября, 16:58

      Сейчас бы ты нам точно не помешал, в атаке беда(

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