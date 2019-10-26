Панченко: «Давно уже чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в ЦСКА»

Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о своем отношении к ЦСКА, в котором хавбек провел несколько лет карьеры.

«Матчи с ЦСКА для меня всегда будут особенными. Там я выигрывал золотую медаль, выходил на поле во встречах Лиги чемпионов.

Да, уже давно чувствую себя динамовцем, но частичка сердца осталась в армейском коллективе. Для меня игры с красно-синими — это еще и новая встреча с болельщиками команды, которые всегда относились ко мне с теплотой и продолжают говорить приятные слова где-то на улице или в инстаграме», – сказал Панченко.