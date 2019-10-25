Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская: «Не продала бы братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 миллионов евро»

Смородская: «Не продала бы братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 миллионов евро»

25 октября 2019, 19:15
18

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, как бы поступила, если бы ей предложили продать братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 миллионов евро.

«Могут ли Миранчуки зимой оказаться в «Зените», а не в Европе? Могу предположить такое развитие событий. Но не знаю, захотят ли они сами уехать в Питер. Это их выбор.

Я не удивлена тем, что «Зенит» хочет их заполучить. 45 миллионов евро за них – очень достойные деньги. Но я бы не продала их, будь я не месте руководителей «Локомотива». Надо еще воспитать замену», – отметила Смородская.

«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов

Источник: «СЭ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Миранчук Алексей Миранчук Антон Смородская Ольга
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антибиотик
1572020612
Хватит уже брать вью у этой бабки.
Ответить
ilichkadr
1572021425
Как бы поступила бабушка, если бы была дедушкой? Ответ: Х..й его знает бабушка, как бы поступил дедушка. Возможно посоветовался со своей внучкой......
Ответить
ZENIT*****
1572023622
Да и не купит их Зенит,успокойтесь.
Ответить
Kollljan
1572028074
Успокойся, баба! Не нужны они Зениту.
Ответить
srg38
1572028593
Тупая тварь, иди ты на ***!!!!!!!!!!!!!!!!!2111!!!!!!!!1!!!!!!!1!!11!!!!1!!!1111!!!!!!
Ответить
батог
1572032166
Неужели за 40 ?
Ответить
serppion
1572045257
Почему бывшие президенты все такие противные? Интересно, кто отвратительней Смородская или Червь? Их, наверное, специально выпячивают, чтоб народ позлить.
Ответить
Валерий1965
1572073588
Да продала бы)
Ответить
tushkanlz
1572078139
МАЛАДЭЗ...
Ответить
3a zenit
1572097692
нахер они нужны нам
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+