Смородская: «Не продала бы братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 миллионов евро»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, как бы поступила, если бы ей предложили продать братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 миллионов евро.

«Могут ли Миранчуки зимой оказаться в «Зените», а не в Европе? Могу предположить такое развитие событий. Но не знаю, захотят ли они сами уехать в Питер. Это их выбор.

Я не удивлена тем, что «Зенит» хочет их заполучить. 45 миллионов евро за них – очень достойные деньги. Но я бы не продала их, будь я не месте руководителей «Локомотива». Надо еще воспитать замену», – отметила Смородская.

«Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов