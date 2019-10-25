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    Смородская: «Не продала бы братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 миллионов евро»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, как бы поступила, если бы ей предложили продать братьев Миранчуков в «Зенит» за 45 миллионов евро.

    «Могут ли Миранчуки зимой оказаться в «Зените», а не в Европе? Могу предположить такое развитие событий. Но не знаю, захотят ли они сами уехать в Питер. Это их выбор.

    Я не удивлена тем, что «Зенит» хочет их заполучить. 45 миллионов евро за них – очень достойные деньги. Но я бы не продала их, будь я не месте руководителей «Локомотива». Надо еще воспитать замену», – отметила Смородская.

    «Зенит» предлагал за Миранчуков 45 миллионов

    Источник: «СЭ»

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    25.10.2019 19:15
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 октября 2019, 16:48

      нахер они нужны нам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1268

      tushkanlz 26 октября 2019, 11:22

      МАЛАДЭЗ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 26 октября 2019, 10:06

      Да продала бы)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Валерий1965 26 октября 2019, 10:58

      Она бы их продала Рубину еще в юном возрасте, как Жемалетдинова за копейки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 26 октября 2019, 02:14

      Почему бывшие президенты все такие противные? Интересно, кто отвратительней Смородская или Червь? Их, наверное, специально выпячивают, чтоб народ позлить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 25 октября 2019, 22:36

      Неужели за 40 ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 25 октября 2019, 21:36

      Тупая тварь, иди ты на ***!!!!!!!!!!!!!!!!!2111!!!!!!!!1!!!!!!!1!!11!!!!1!!!1111!!!!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2896

      фанат джигурды > srg38 25 октября 2019, 22:12

      Правильно!!!

      Пусть в газпроект дует.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4057

      Kollljan 25 октября 2019, 21:27

      Успокойся, баба! Не нужны они Зениту.

      1
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      ...
      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Kollljan 25 октября 2019, 21:36

      да Зениту много кто не нужен был. Но купили же.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4057

      Kollljan > Red-Green_fan 26 октября 2019, 16:00

      Кого конкретно из Локомотива?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Kollljan 26 октября 2019, 16:48


      Иванович)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4057

      Kollljan > 3a zenit 26 октября 2019, 17:19

      И всё? Так чего отдали? Тем более, что он перешел в Зенит из Челси.

      0
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      Рейтинг: +1016

      ZENIT***** 25 октября 2019, 20:13

      Да и не купит их Зенит,успокойтесь.

      4
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 25 октября 2019, 20:12

      Да не уедут Миранчуки в Европу пока есть лимит... Кого им на замену то? Обликова что ли покупать

      0
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      Рейтинг: +18301

      ilichkadr 25 октября 2019, 19:37

      Как бы поступила бабушка, если бы была дедушкой? Ответ: Х..й его знает бабушка, как бы поступил дедушка. Возможно посоветовался со своей внучкой......

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