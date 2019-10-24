Тер Стеген: «Барселона» играла не так, как хотела. Ошибся Вальверде с тактикой или нет, это внутреннее дело команды»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген прокомментировал победу над «Славией» (2:1).

«Мы играли не так, как хотели. Но, к счастью, взяли три очка, это самое главное. Но нам нужно обсудить несколько вещей, должны обсудить все внутри команды. Не буду говорить об этом тут, но кое-что нуждается в улучшении.

Ошибся Вальверде с тактикой или нет, это тоже внутреннее дело команды. Но в первую очередь мы должны поговорить с теми, кто был на поле. Они забили нам в первом же моменте во втором тайме. Такое просто невообразимо для нас. Соперник не сделал ничего особенного, он просто принял пас и забил.

Нам есть, что улучшать, есть тактическая установка, которую мы не выполнили на 100 процентов. Вот и все, такие вещи случаются. В первом тайме были моменты, когда мы располагались не на своих местах. Мы хотим сохранить преимущество, потому что у нас сложная группа», – сказал вратарь.