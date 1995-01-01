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    Тер Стеген: «Барселона» играла не так, как хотела. Ошибся Вальверде с тактикой или нет, это внутреннее дело команды»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген прокомментировал победу над «Славией» (2:1).

    «Мы играли не так, как хотели. Но, к счастью, взяли три очка, это самое главное. Но нам нужно обсудить несколько вещей, должны обсудить все внутри команды. Не буду говорить об этом тут, но кое-что нуждается в улучшении.

    Ошибся Вальверде с тактикой или нет, это тоже внутреннее дело команды. Но в первую очередь мы должны поговорить с теми, кто был на поле. Они забили нам в первом же моменте во втором тайме. Такое просто невообразимо для нас. Соперник не сделал ничего особенного, он просто принял пас и забил.

    Нам есть, что улучшать, есть тактическая установка, которую мы не выполнили на 100 процентов. Вот и все, такие вещи случаются. В первом тайме были моменты, когда мы располагались не на своих местах. Мы хотим сохранить преимущество, потому что у нас сложная группа», – сказал вратарь.

    • После трех матчей «Барселона» лидирует в группе с 7 очками.
    • В 4-м туре группового этапа ЛЧ каталонцы примут «Славию», идущую на последнем месте.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:56
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      Рейтинг: +76

      Barçist 2 часа назад

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