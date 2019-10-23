«Аякс» – «Челси»: Промес и Ковачич – в стартовых составах своих команд

Стали известны составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Челси».

«Аякс»: Онана, Велтман, Альварес, Блинд, Тальяфико, Дест, ван де Бек, Тадич, Зиеш, Мартинес, Промес.

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Томори, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам.