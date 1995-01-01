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    «Аякс» – «Челси»: Промес и Ковачич – в стартовых составах своих команд

    Стали известны составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Челси».

    «Аякс»: Онана, Велтман, Альварес, Блинд, Тальяфико, Дест, ван де Бек, Тадич, Зиеш, Мартинес, Промес.

    «Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Томори, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам.

    • Матч в Амстердаме начнется в 19:55 по московскому времени.
    • «Аякс» занимает первое место в группе H. В активе голландского клуба шесть очков.
    • «Челси» – на втором месте с тремя баллами.

    Источник: Бомбардир.ру

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