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  • «Аякс» – «Челси»: Промес и Ковачич – в стартовых составах своих команд

«Аякс» – «Челси»: Промес и Ковачич – в стартовых составах своих команд

23 октября 2019, 19:20
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Стали известны составы команд на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Челси».

«Аякс»: Онана, Велтман, Альварес, Блинд, Тальяфико, Дест, ван де Бек, Тадич, Зиеш, Мартинес, Промес.

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Томори, Аспиликуэта, Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан, Хадсон-Одои, Абрахам.

  • Матч в Амстердаме начнется в 19:55 по московскому времени.
  • «Аякс» занимает первое место в группе H. В активе голландского клуба шесть очков.
  • «Челси» – на втором месте с тремя баллами.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Аякс Челси
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