Юношеская лига УЕФА. «Зенит» избежал поражения в матче с «РБ Лейпциг»

В матче 3-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Зенитом».

Немецкий клуб забил гол уже на 3-й минуте после розыгрыша углового. «Зенит» сравнял счет во втором тайме, Кирилл Кравцов отправил мяч в девятку после подачи углового.

Юношеская лига УЕФА. 3-й тур.

«РБ Лейпциг» U-19 – «Зенит» U-19 – 1:1 (1:0).

Голы: 1:0 – Хольм,3; 1:1 – Кравцов, 53.