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    Юношеская лига УЕФА. «Зенит» избежал поражения в матче с «РБ Лейпциг»

    В матче 3-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Зенитом».

    Немецкий клуб забил гол уже на 3-й минуте после розыгрыша углового. «Зенит» сравнял счет во втором тайме, Кирилл Кравцов отправил мяч в девятку после подачи углового.

    Юношеская лига УЕФА. 3-й тур.

    «РБ Лейпциг» U-19 – «Зенит» U-19 – 1:1 (1:0).

    Голы: 1:0 – Хольм,3; 1:1 – Кравцов, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +360

      Gerecht165 39 минут назад

      Формулировка п**дец."Спас ничью" - это когда на последних минутах, а тут сравняли счёт на 53-й минуте. Бомбардир пишет - не думает.

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