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    Bild: Рангник – кандидат на пост тренера в «МЮ» и «Баварии»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает главу спортивного отдела компании Red Bull Ральфа Рангника в качестве кандидата на должность главного тренера команды, пишет Bild.

    Также 61-летний Рангник может возглавить «Баварию», идею его приглашения в мюнхенский клуб поддерживает председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге.

    • Рангник покинул «РБ Лейпциг» в июне.
    • В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» под руководством Рангника занял третье место в Бундеслиге и вышел в финал Кубка Германии.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      dimmmka 34 минуты назад

      Вон какого тренера в Баварию и МЮ могут взять. А некоторые что то про спартак говорят.

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