Вон какого тренера в Баварию и МЮ могут взять. А некоторые что то про спартак говорят.
«Манчестер Юнайтед» рассматривает главу спортивного отдела компании Red Bull Ральфа Рангника в качестве кандидата на должность главного тренера команды, пишет Bild.
Также 61-летний Рангник может возглавить «Баварию», идею его приглашения в мюнхенский клуб поддерживает председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге.
- Рангник покинул «РБ Лейпциг» в июне.
- В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» под руководством Рангника занял третье место в Бундеслиге и вышел в финал Кубка Германии.