«Манчестер Юнайтед» рассматривает главу спортивного отдела компании Red Bull Ральфа Рангника в качестве кандидата на должность главного тренера команды, пишет Bild.

Также 61-летний Рангник может возглавить «Баварию», идею его приглашения в мюнхенский клуб поддерживает председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге.