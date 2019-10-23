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  • «СЭ»: тульский «Арсенал» подписал контракты с двумя игроками белорусского «Шахтера»

«СЭ»: тульский «Арсенал» подписал контракты с двумя игроками белорусского «Шахтера»

23 октября 2019, 12:47

По информации «Спорт-Экспресса», в тульский «Арсенал» переходят два игрока солигорского «Шахтера».

С полузащитником Валерием Громыко подписан контракт на 3,5 года, с хавбеком Юрием Ковалевым – на 2,5 года. Игроки будут заявлены за «Арсенал» в январе.

  • 22-летний Громыко в этом сезоне забил четыре гола и сделал два ассиста в 10 матчах чемпионата Белоруссии.
  • 26-летний Ковалев в 24 матчах забил шесть голов и сделал четыре передачи.
  • Рыночная стоимость Ковалева – 900 тысяч евро, Громыко – 500 тысяч.
  • «Шахтер» идет на третьем месте в чемпионате Белоруссии, отставая от лидера на 7 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Арсенал Шахтер Ковалев Юрий Громыко Валерий
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