«СЭ»: тульский «Арсенал» подписал контракты с двумя игроками белорусского «Шахтера»

По информации «Спорт-Экспресса», в тульский «Арсенал» переходят два игрока солигорского «Шахтера».
С полузащитником Валерием Громыко подписан контракт на 3,5 года, с хавбеком Юрием Ковалевым – на 2,5 года. Игроки будут заявлены за «Арсенал» в январе.
- 22-летний Громыко в этом сезоне забил четыре гола и сделал два ассиста в 10 матчах чемпионата Белоруссии.
- 26-летний Ковалев в 24 матчах забил шесть голов и сделал четыре передачи.
- Рыночная стоимость Ковалева – 900 тысяч евро, Громыко – 500 тысяч.
- «Шахтер» идет на третьем месте в чемпионате Белоруссии, отставая от лидера на 7 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»