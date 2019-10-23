«СЭ»: тульский «Арсенал» подписал контракты с двумя игроками белорусского «Шахтера»

По информации «Спорт-Экспресса», в тульский «Арсенал» переходят два игрока солигорского «Шахтера».

С полузащитником Валерием Громыко подписан контракт на 3,5 года, с хавбеком Юрием Ковалевым – на 2,5 года. Игроки будут заявлены за «Арсенал» в январе.