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    «СЭ»: тульский «Арсенал» подписал контракты с двумя игроками белорусского «Шахтера»

    По информации «Спорт-Экспресса», в тульский «Арсенал» переходят два игрока солигорского «Шахтера».

    С полузащитником Валерием Громыко подписан контракт на 3,5 года, с хавбеком Юрием Ковалевым – на 2,5 года. Игроки будут заявлены за «Арсенал» в январе.

    • 22-летний Громыко в этом сезоне забил четыре гола и сделал два ассиста в 10 матчах чемпионата Белоруссии.
    • 26-летний Ковалев в 24 матчах забил шесть голов и сделал четыре передачи.
    • Рыночная стоимость Ковалева – 900 тысяч евро, Громыко – 500 тысяч.
    • «Шахтер» идет на третьем месте в чемпионате Белоруссии, отставая от лидера на 7 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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