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    Отец Оздоева: «Магомед отказался от перехода в «Вердер». Лучше родной страны ничего нет»

    Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что игрок мог перейти в «Вердер».

    «В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет», – сказал отец Оздоева.

    • В этом сезоне РПЛ Оздоев сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.
    • 26-летний полузащитник играет за «Зенит» с 2018 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии24
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      Рейтинг: +407

      Давид59 5 минут назад

      Патриотизм в футболе? На клубном уровне? Не смешите мои тапочки. Посмотрите на европейские гранды (Реал и т.д.) Хорошего результата можно добиться только хорошими игроками за "хорошие" деньги. Родная страна и патриотизм - это для уровня сборных.

      0
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      Рейтинг: +110

      vmonomah17 23 минуты назад

      Ага, просто денег мало предложили этому патриоту.

      1
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      Рейтинг: +1176

      gor77 25 минут назад

      Бомбардир.((((((
      Что ж опять "выдернули" фразу???(((((((((((((((((((((
      Там же есть начало:
      "После Киева Оздоева по приглашению агента Головаша(футбольный агент) поехали в «Шальке»...
      ...Так мы попали в «Шальке». Даже на тренировках юношей собиралось несколько тысяч болельщиков! Вскоре Головаш сказал: «В «Шальке» есть юношеский тренер, близко знакомый с президентом. Он хочет лично посмотреть Магу». Я увидел этого тренера и спросил Головаша: «А почему именно он?» — «Он в очень хороших отношениях с боссом».
      После этого мы уехали. Там давали хороший дом, предлагали перевезти семью, но нам не хотелось там оставаться. В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет»."
      Это сказал Мустафа Оздоев.
      И так далее.
      Это большое интервью с Мустафой Оздоевым. Отцом Магомеда Оздоева.
      А у статьи такое название - "Два дня в семье Оздоевых — репортаж из Ингушетии. Сегодня «Зенит» Магомеда сыграет с «Лейпцигом»".

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      Рейтинг: +4796

      ilichkadr > gor77 16 минут назад

      Выдергивать фразы это ноу хау современных журналюг. Cпециально написанная неверная информация с целью вызвать побольше пусть отрицательных, но КОММЕНТАРИЕВ. Причина? Повысить рейтинг публикации и соответственно вознаграждение. Привлекающий внимание заголовок, намеренная чушь которую ОБЯЗАТЕЛЬНО заметят и начнут комментировать в итоге дают хороший показатель дочитываний, плюс активное обсуждение . И не зачем тратить время на то что бы написать по настоящему качественный материал.

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      Рейтинг: +7218

      ufos73 > gor77 14 минут назад

      Не вижу разницы, смысл тот же

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      Рейтинг: +594

      wobaekat 34 минуты назад

      Зря

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      Рейтинг: +460

      seth343 53 минуты назад

      Значит все кто уходил плохие))))) Ну папка насмешил всех)))) Зина больше платит, вот и вся теорема...

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      Рейтинг: +17728

      Боцман59rus 56 минут назад

      Кто этих бездарей,родителей лимитчиков вообще за язык тянет?
      Может лучше помолчать и не провоцировать болельщиков вашим псевдопатриотизмом

      0
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      Рейтинг: +479

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Респект и уважуха. Никогда не пойму Головина. Вместо борьбы за золотые медали и игр в ЛЧ выбрал отстойную команду с перспективой борьбы на выживание. На кой хрен эта Европа с мизерными зарплатами, с постоянным недовольством тренеров, если можно играть и получать удовольствие от игры так как это делают Дзюба и Оздоев. Тот же Л.Слуцкий плачет , что в Витесе у него зрплата в четыре раза меньше , а расходы в три раза больше , чем в ЦСКА. А братьям Березуцким едва хватает оплатить расходы. Не уж то им в России не нашлось бы работы. Чистый садомазохизм.

      -4
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      Рейтинг: +1113

      altezzik > Кузьмич на трибуне 57 минут назад

      У всех разные приоритеты.

      0
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      Рейтинг: +7218

      ufos73 > Кузьмич на трибуне 39 минут назад

      Для кого то важно бабло, а для кого то попасть в историю мирового футбола... Хотя и у нас конечно можно попасть, например как рекорд Акинфеева ))))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +110

      vmonomah17 > ufos73 21 минуту назад

      Игорька должен был МЮ забрать, но тот два раза кресты рвал...

      0
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      ...
      Рейтинг: +7218

      ufos73 > vmonomah17 13 минут назад

      А Дзюбу Барса вроде, или реал? Но передумали )))))))

      0
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      Рейтинг: +1467

      Фанат Рубина 1 час назад

      скорее лучше газпромовского ворованного бабла роднее нет..а в германии пахать пришлось бы..
      а тут лимит помогает недо игроку

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Ruryu 1 час назад

      Интересно,а за 50000рублей,он будет патриотом??

      7
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      Рейтинг: +1351

      Бомбардиръ 1 час назад

      Отп*здоев. Тогда его в какую-нибудь кавказскую команду, там ему ещё роднее будет...

      6
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