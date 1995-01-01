Отец Оздоева: «Магомед отказался от перехода в «Вердер». Лучше родной страны ничего нет»

Патриотизм в футболе? На клубном уровне? Не смешите мои тапочки. Посмотрите на европейские гранды (Реал и т.д.) Хорошего результата можно добиться только хорошими игроками за "хорошие" деньги. Родная страна и патриотизм - это для уровня сборных.
Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что игрок мог перейти в «Вердер».
«В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет», – сказал отец Оздоева.
- В этом сезоне РПЛ Оздоев сыграл 12 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.
- 26-летний полузащитник играет за «Зенит» с 2018 года.