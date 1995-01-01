Отец Оздоева: «Магомед отказался от перехода в «Вердер». Лучше родной страны ничего нет»

Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что игрок мог перейти в «Вердер».

«В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет», – сказал отец Оздоева.