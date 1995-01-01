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    ФИФА поздравила Пеле с 79-летием

    Международная федерация футбола поздравила Пеле с днем рождения.

    «Единственный игрок, выигравший чемпионат мира трижды (со сборной Бразилии – прим. «Бомбардира»).

    Единственному и неповторимому Пеле сегодня исполняется 79!» – подписан видеоролик с выступлениями Пеле в твиттере.

    • Пеле забил 504 гола в 496 играх за «Сантос» в течение 18-ти сезонов. За сборную Бразилии – 77 раз в 92-х матчах.
    • ФИФА признала экс-нападающего лучшим игроком 20-го века и включила в символическую сборную всех чемпионатов мира.

    Источник: официальный твиттер ФИФА

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