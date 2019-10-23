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ФИФА поздравила Пеле с 79-летием

23 октября 2019, 11:45
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Международная федерация футбола поздравила Пеле с днем рождения.

«Единственный игрок, выигравший чемпионат мира трижды (со сборной Бразилии – прим. «Бомбардира»).

Единственному и неповторимому Пеле сегодня исполняется 79!» – подписан видеоролик с выступлениями Пеле в твиттере.

  • Пеле забил 504 гола в 496 играх за «Сантос» в течение 18-ти сезонов. За сборную Бразилии – 77 раз в 92-х матчах.
  • ФИФА признала экс-нападающего лучшим игроком 20-го века и включила в символическую сборную всех чемпионатов мира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный твиттер ФИФА
Весь мир Бразилия
Комментарии (2)
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dinar7777dinar
1571827031
здоровья долгих лет жизни ! король футбола.
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alex1951
1571827724
Хорошо не забыли..... Они с Яшиным ,с Ди Стефано,с Джимми Гривсом,с Сандро Маццолой лишь малая толика гипер-звезд того времени.... Поздравляем Эдсона Арантеса ду Насименто (Pele) c Днюхой!
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