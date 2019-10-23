ФИФА поздравила Пеле с 79-летием

Международная федерация футбола поздравила Пеле с днем рождения.
«Единственный игрок, выигравший чемпионат мира трижды (со сборной Бразилии – прим. «Бомбардира»).
Единственному и неповторимому Пеле сегодня исполняется 79!» – подписан видеоролик с выступлениями Пеле в твиттере.
- Пеле забил 504 гола в 496 играх за «Сантос» в течение 18-ти сезонов. За сборную Бразилии – 77 раз в 92-х матчах.
- ФИФА признала экс-нападающего лучшим игроком 20-го века и включила в символическую сборную всех чемпионатов мира.
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Источник: официальный твиттер ФИФА