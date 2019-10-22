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    16-летний футболист попал в сборную Андорры, отправив видео с голом по электронной почте

    Полузащитник Пау Бабот, выступающий за «Карбенер» во втором дивизионе чемпионата Германии до 17 лет, попал в сборную Андорры, отправив электронное письмо.

    Бабот переслал на почту футбольного союза Андорры письмо со своей биографией и видео гола, который он забил в матче против «Кикерс Оффенбах». После этого его пригласили на тренировку со сборной Андорры до 17 лет. Затем Бабот попал на тренировку Андорры U-19, выступающей в отборочном турнире чемпионата Европы.

    В итоге Бабота пригласили в состав сборной до 19 лет. Игрок вышел на поле на несколько минут в игре со сборными Германии (0:3) и Белоруссии (0:2).

    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      D7 35 минут назад

      в сборную Казахстана таки попадают по видео!

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      Рейтинг: +508

      Fju-2 49 минут назад

      Сапогову тоже нужно было по электронке свою нарезку отправлять, а не на диске. Глядишь и взяли бы в Юве.

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