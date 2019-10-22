16-летний футболист попал в сборную Андорры, отправив видео с голом по электронной почте

Полузащитник Пау Бабот, выступающий за «Карбенер» во втором дивизионе чемпионата Германии до 17 лет, попал в сборную Андорры, отправив электронное письмо.

Бабот переслал на почту футбольного союза Андорры письмо со своей биографией и видео гола, который он забил в матче против «Кикерс Оффенбах». После этого его пригласили на тренировку со сборной Андорры до 17 лет. Затем Бабот попал на тренировку Андорры U-19, выступающей в отборочном турнире чемпионата Европы.

В итоге Бабота пригласили в состав сборной до 19 лет. Игрок вышел на поле на несколько минут в игре со сборными Германии (0:3) и Белоруссии (0:2).